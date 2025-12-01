Врач рассказала о влиянии скрытого гастрита на работоспособность

Гастрит проявляет себя острым воспалением, при котором есть боль, изжога, отрыжка. Но есть и «немые» формы данного заболевания, которые себя ярко не проявляют. О том, как гастрит влияет на работоспособность и что влияет на возникновение гастрита, рассказал врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.Речь идет о хроническом воспалении, вызванном Helicobacter pylori, при котором слизистая желудка постепенно атрофируется. Специалист отметила, что при такой форме заболевания кислотность снижается, ферменты выделяются плохо, боли может не быть, но пища переваривается недостаточно эффективно. В итоге организм недополучает микроэлементы, белки и витамины, необходимые для нормальной работы внутренних органов и нервной системы.«Источники заражения Helicobacter, особенно в рабочих коллективах, — это общая посуда: кружки, ложки, вилки, которые не проходят термообработку в посудомоечной машине. Helicobacter сохраняется на поверхностях столовых приборов — и так можно заразиться от коллег. В этом случае нужно отказаться от общей посуды и пользоваться индивидуальным набором или одноразовыми столовыми приборами. Сейчас во многих кафе такие наборы дают по запросу — и это оправданно», — пояснила Сережина.Она порекомендовала использовать индивидуальные столовые приборы или при возможности одноразовые. К дополнительным источникам риска она относит тараканов, способных переносить микробы, а также бытовой контакт с животными, в частности с кошками, которые тоже могут быть носителями бактерии.Кроме того, атрофия слизистой желудка может быть связана не только с инфекцией, но и с аутоиммунными процессами. Аутоиммунный гастрит нередко сопровождается сахарным диабетом, аутоиммунным тиреоидитом и рядом других заболеваний. В таких случаях необходимо проверять аутоантитела. Если на фоне снижения работоспособности появляются неврологические проявления, например симптомы полинейропатии, это может указывать на дефицит витаминов группы B из-за нарушенного всасывания. Сережина подчеркнула, что при семейной истории неврологических заболеваний стоит обратить внимание именно на возможный аутоиммунный гастрит.«Первый анализ, который позволяет понять, есть ли воспаление без гастроскопии, — это гастропанель. Она рекомендуется детям, пожилым людям и тем, у кого есть противопоказания к гастроскопии. В анализ входят ферменты и гормоны желудка и антитела к Helicobacter. Результат позволяет оценить состояние слизистой оболочки желудка и определить возможную причину изменений. Если антитела к Helicobacter положительные, то причина, скорее всего, в инфекции. При отрицательном результате на антитела возможная причина — аутоиммунный процесс», — сообщила врач.В любом случае, по словам специалиста, необходимо обратиться к гастроэнтерологу и пройти назначенное лечение. Без терапии к снижению работоспособности со временем добавятся более серьезные проявления — анемия, дефицит витаминов группы B, гипотиреоз и нарушения сна. Помимо гастропанели, в обследование рекомендуется включить общий анализ крови, а также профиль ферритина, ретикулоцитов и витаминов В9 и В12.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки