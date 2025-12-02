Россиянам посоветовали отказаться от одной вызывающей повышенное газообразование привычки

Гастроэнтеролог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Евгения Мельникова посоветовала россиянам отказаться от привычки запивать еду холодной водой, так как она вызывает повышенное газообразование.

«Запивание еды холодной водой нарушает нормальный процесс пищеварения. Холод провоцирует сокращение стенок желудка, из-за чего пища, недостаточно обработанная желудочным соком, слишком быстро перемещается в кишечник. В результате появляется сильное вздутие и газообразование», — предупредила врач.

Также из-за этой привычки чувство насыщения наступает позже, поэтому возрастает риск переедания. Со временем это может привести к набору лишнего веса и ожирению, добавила доктор.

Кроме того, привычка запивать еду холодной водой во время обострений заболеваний ЖКТ может усилить воспаление и замедлить восстановление слизистой. Мельникова добавила, что разбавление желудочного сока холодной водой снижает естественные защитные свойства, что увеличивает вероятность развития пищевых токсикоинфекций.

