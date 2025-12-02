BMJ: тайцзи может эффективно облегчить хронические нарушения сна
В недавнем исследовании международная исследовательская группа сравнила эффективность тайцзи с когнитивно-поведенческой терапией в облегчении хронических нарушений сна у людей среднего и пожилого возраста. Многообещающие результаты были опубликованы в журнале BMJ.
Проблемы со сном довольно распространены и могут оказывать долгосрочное влияние на здоровье, особенно при наличии хронических нарушений сна. Исследователи объясняют, что увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств и когнитивных нарушений, что, в свою очередь, приводит к увеличению госпитализации и смертности.
Кроме того, риск хронических нарушений сна увеличивается с возрастом, и лишь относительно небольшой процент страдающих этим заболеванием получают эффективное лечение. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) считается предпочтительным методом лечения, но она связана с относительно высокой стоимостью, а услуги психотерапевтов зачастую просто недоступны.
Хотя предыдущие исследования уже предполагали, что тайцзи может способствовать лечению хронических нарушений сна у людей среднего и пожилого возраста, прямых сравнений с такими традиционными методами лечения, как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), нет, добавляют исследователи.
Поэтому эксперты изучили эффективность тайцзи в сравнении с КПТ у 200 взрослых китайцев в возрасте 50 лет и старше с диагнозом хронических нарушений сна.
Участники были случайным образом распределены в группу тайцзи или группу КПТ. Программа включала два часовых групповых занятия в неделю, всего 24 занятия.
Используя так называемый индекс тяжести бессонницы, исследователи регистрировали изменение субъективно воспринимаемой тяжести бессонницы сразу после трёхмесячного лечения и повторно через двенадцать месяцев (15-й месяц), поясняет исследовательская группа.
Хотя первоначальная оценка через три месяца показала значительно более выраженное снижение проблем со сном в группе когнитивно-поведенческой терапии, что делает тайцзи менее эффективным, оба метода добились схожих результатов через 15 месяцев.
Хотя этот эффект можно объяснить тем, что участники продолжали выполнять упражнения после периода вмешательства, исследователи приходят к выводу, что тайцзи, тем не менее, представляется перспективным альтернативным методом лечения для долгосрочного контроля хронических нарушений сна у людей среднего и пожилого возраста.
