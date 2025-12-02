BMJ: тайцзи может эффективно облегчить хронические нарушения сна

Тайцзи может эффективно способствовать облегчению хронических нарушений сна у людей среднего и пожилого возраста. Его долгосрочный эффект сопоставим с эффектом когнитивно-поведенческой терапии, которая считается одним из наиболее эффективных методов лечения хронических нарушений сна.В недавнем исследовании международная исследовательская группа сравнила эффективность тайцзи с когнитивно-поведенческой терапией в облегчении хронических нарушений сна у людей среднего и пожилого возраста. Многообещающие результаты были опубликованы в журнале BMJ.Проблемы со сном довольно распространены и могут оказывать долгосрочное влияние на здоровье, особенно при наличии хронических нарушений сна. Исследователи объясняют, что увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств и когнитивных нарушений, что, в свою очередь, приводит к увеличению госпитализации и смертности.Кроме того, риск хронических нарушений сна увеличивается с возрастом, и лишь относительно небольшой процент страдающих этим заболеванием получают эффективное лечение. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) считается предпочтительным методом лечения, но она связана с относительно высокой стоимостью, а услуги психотерапевтов зачастую просто недоступны.Хотя предыдущие исследования уже предполагали, что тайцзи может способствовать лечению хронических нарушений сна у людей среднего и пожилого возраста, прямых сравнений с такими традиционными методами лечения, как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), нет, добавляют исследователи.Поэтому эксперты изучили эффективность тайцзи в сравнении с КПТ у 200 взрослых китайцев в возрасте 50 лет и старше с диагнозом хронических нарушений сна.Участники были случайным образом распределены в группу тайцзи или группу КПТ. Программа включала два часовых групповых занятия в неделю, всего 24 занятия.Используя так называемый индекс тяжести бессонницы, исследователи регистрировали изменение субъективно воспринимаемой тяжести бессонницы сразу после трёхмесячного лечения и повторно через двенадцать месяцев (15-й месяц), поясняет исследовательская группа.Хотя первоначальная оценка через три месяца показала значительно более выраженное снижение проблем со сном в группе когнитивно-поведенческой терапии, что делает тайцзи менее эффективным, оба метода добились схожих результатов через 15 месяцев.Хотя этот эффект можно объяснить тем, что участники продолжали выполнять упражнения после периода вмешательства, исследователи приходят к выводу, что тайцзи, тем не менее, представляется перспективным альтернативным методом лечения для долгосрочного контроля хронических нарушений сна у людей среднего и пожилого возраста.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки