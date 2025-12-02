Массаж лица: какие точки работают на омоложение и здоровье

Ежедневный массаж лица может быть полезен для организма не только как расслабляющее действие. Существует несколько важных зон, которые могут улучшить дыхание и даже стабилизировать аппетит. О них рассказывают авторы канала Healthy.Первая зона — кончик носа. Одним из главных эффектов при круговом массаже носа по 1–2 минуты в день становится улучшение дыхания через носовые проходы. Такой массаж может помочь и расслабиться перед сном. Кроме того, он способствует тому, чтобы нос не изменялся, «расплываясь» с возрастом.Вторая — две точки прямо под носом, на уровне ноздрей. Массируя указательными пальцами, можно добиться расслабления кольцевой мышцы рта. В результате морщинки вокруг губ станут менее заметны.Третья — козелок уха. Всего минута массажа этой части уха позволит вам найти «точку голода», что поможет снизить аппетит и даст силы удержаться от желания съесть что-нибудь сладкое.Четвертая — переносица. Массаж от спинки носа к межбровью большим и указательным пальцем приносит глазному нерву отдых и снимает напряжение с глаз. Кроме того, он расслабляет мышцу, которая отвечает за появление морщин между бровей и нависание век.Пятая — жевательные мышцы (они прощупываются при открытии рта в области скул). Круговой массаж этих мышц в течение минуты с каждой стороны снимает гипертонус, который вызван привычкой скрипеть зубами. После нескольких сеансов вы сможете заметить уменьшение отеков, борьбу с брыльями и даже с укорочением овала лица.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки