Некоторые методы лечения могут привести к «функциональному излечению» ВИЧ

Из примерно 91 миллиона человек, инфицированных ВИЧ за последние 45 лет, никому не удалось полностью победить вирус, за исключением десятка человек, которым потребовалась рискованная трансплантация стволовых клеток для лечения рака крови. Однако у небольшого процента пациентов в экспериментальных исследованиях удалось добиться «функционального излечения», при котором иммунная система подавляет вирус, и пациенты могут отказаться от приема антиретровирусных препаратов (АРВ) на многие месяцы или даже годы.Две независимые исследовательские группы показали, что один конкретный класс иммунных клеток, по-видимому, играет решающую роль в этих функциональных излечениях. Поиск способов поддержания этих клеток может позволить избавить большее количество пациентов от необходимости пожизненного приема лекарств.Эти клетки «могут быть волшебным биомаркером, необходимым для лечения», — говорит Стив Дикс, специалист по ВИЧ из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), один из руководителей одного из исследований, опубликованного в журнале Nature по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом. «Это многообещающе для будущего, в котором можно вмешаться и повернуть целый ряд событий в сторону улучшения иммунной системы», — говорит Деннис Бертон, иммунолог из Scripps Research, не принимавший участия в исследованиях.АРВ-препараты эффективно снижают уровень ВИЧ как в крови, так и в тканях, но в организме сохраняются «упрямые» клетки, содержащие спящую вирусную ДНК. Когда люди прекращают принимать лекарства, вирус почти всегда активизируется в течение нескольких недель.При функциональном лечении иммунная система предупреждает или даже предотвращает рецидив. Это помогло бы людям, которым сложно принимать АРВ-препараты каждый день, а в случае усовершенствования, возможно, контролировало бы ВИЧ даже лучше, чем лекарства. Именно поэтому Том Перро, житель Сан-Франциско, живущий с ВИЧ уже 25 лет, принял участие в исследовании Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Перро говорит, что АРВ-препараты ему хорошо помогают, но он обеспокоен тем, что даже очень низкий уровень ВИЧ в его организме вызывает воспаление, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и повреждению органов. «Приём таблеток — не панацея, всё вокруг — солнышко и леденцы», — говорит Перро.В одном из новых исследований , проведенных под руководством иммунолога Дэвида Коллинза из Института Рэгона Массачусетского технологического института имени генерала Бригама, Массачусетского технологического института и Гарварда, были проанализированы образцы крови участников четырех исследований, в которых лечение прерывалось после того, как пациенты получали не только АРВ-препараты, но и вторую меру: необычайно мощные широко нейтрализующие антитела (bNAbs), способные обезвреживать широкий спектр вариантов ВИЧ в течение длительного времени. От 14% до 22% участников контролировали свои инфекции в течение как минимум 2 месяцев после того, как уровень антител снизился. Команда Коллинза изучила образцы семи из этих людей, включая одного, у которого поддерживался низкий уровень вируса без лечения более 7 лет, и пяти других, у которых быстро произошел возврат вируса.Группа из Калифорнийского университета в Сан-Франциско набрала 10 пациентов и провела им аналогичные инфузии bNAb, но усилила условия исследования, добавив экспериментальную вакцину против ВИЧ и препарат, предназначенный для уменьшения резервуаров вируса. Команда обнаружила, что у семи участников сохранялся длительный контроль над вирусом, включая Перро, который обходился без лекарств в течение 4 месяцев. «Мы просто не наблюдали подобного при использовании интервенций ранее», — говорит иммунолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Рэйчел Рутисхаузер, один из руководителей исследования.Затем обе группы детально изучили иммунный ответ у «контроллеров». Один из сигналов был чётко выражен. Класс лейкоцитов, известных как Т-клетки памяти, снабжённых рецепторами CD8, играет важнейшую роль в выявлении и уничтожении ВИЧ-инфицированных клеток. Оба исследования показали, что предшественники этих «Т-киллеров» тесно связаны с долгосрочным контролем ВИЧ после прекращения лечения. Эти предшественники обладают свойствами стволовых клеток, и у «контроллеров» они с большей готовностью копировали себя при возобновлении вируса.«Этот сигнал действительно обнадёживает», — говорит Коллинз. Стимуляция выработки этих «стволовых» CD8-клеток, как он их называет, «может стать ключом к достижению контроля над заболеванием у большего числа людей, чем тот небольшой процент, кому это удаётся сейчас».Но выяснить, почему у некоторых людей вырабатывается больше этих клеток, непросто. «Это совершенно неясно», — говорит Мишель Нуссенцвейг, иммунолог из Рокфеллеровского университета, соавтор обеих статей. Коллинз подозревает, что когда участники испытаний прекращали прием АРВ-препаратов, длительно действующие bNAb замедляли возвращение ВИЧ, давая Т-клеткам «фору». В этом случае у стволовых CD8 появляется дополнительное время для созревания в большие группы Т-киллеров. «В эстафете, когда вы передаете эстафетную палочку, у вас есть этакий разбег», — говорит он. «Если вы просто начнете с места, вы можете проиграть гонку. Вирус — очень быстрый бегун».Нуссенцвейг считает, что стволовые клетки CD8, вероятно, являются одним из нескольких способов, с помощью которых иммунная система контролирует вирус. «Каждая мелочь будет иметь значение», — говорит он. В отчёте группы из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предполагается, что контроль отчасти достигается за счёт так называемого вакцинного эффекта: когда bNAb прикрепляются к ВИЧ, этот комплекс стимулирует иммунный ответ, побуждающий другие Т-клетки контролировать вирус.Собственные нейтрализующие антитела пациентов против ВИЧ также могут играть роль в функциональном излечении. Эти естественные, «аутологичные» антитела не могут сами по себе содержать все варианты вируса у инфицированного человека, что создало им «дурную репутацию», говорит Нуссенцвейг. Однако в препринте, опубликованном на medRxiv, его команда описывает, как участники очередного исследования прерывания лечения с использованием bNAb с большей вероятностью имели долгосрочный контроль вирусной нагрузки при более высоком уровне аутологичных антител.Новые данные о роли стволовых клеток CD8, возможно, лишь отчасти объясняют ситуацию, считает Шарон Левин, глава Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти, но для продвижения работы по лечению ВИЧ «срочно необходимы» подобные идеи. «Это чрезвычайно важное наблюдение», — говорит Левин. «Теперь эта область может использовать это в своих интересах».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки