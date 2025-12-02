Некоторые методы лечения могут привести к «функциональному излечению» ВИЧ
Две независимые исследовательские группы показали, что один конкретный класс иммунных клеток, по-видимому, играет решающую роль в этих функциональных излечениях. Поиск способов поддержания этих клеток может позволить избавить большее количество пациентов от необходимости пожизненного приема лекарств.
Эти клетки «могут быть волшебным биомаркером, необходимым для лечения», — говорит Стив Дикс, специалист по ВИЧ из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), один из руководителей одного из исследований, опубликованного в журнале Nature по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом. «Это многообещающе для будущего, в котором можно вмешаться и повернуть целый ряд событий в сторону улучшения иммунной системы», — говорит Деннис Бертон, иммунолог из Scripps Research, не принимавший участия в исследованиях.
АРВ-препараты эффективно снижают уровень ВИЧ как в крови, так и в тканях, но в организме сохраняются «упрямые» клетки, содержащие спящую вирусную ДНК. Когда люди прекращают принимать лекарства, вирус почти всегда активизируется в течение нескольких недель.
При функциональном лечении иммунная система предупреждает или даже предотвращает рецидив. Это помогло бы людям, которым сложно принимать АРВ-препараты каждый день, а в случае усовершенствования, возможно, контролировало бы ВИЧ даже лучше, чем лекарства. Именно поэтому Том Перро, житель Сан-Франциско, живущий с ВИЧ уже 25 лет, принял участие в исследовании Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Перро говорит, что АРВ-препараты ему хорошо помогают, но он обеспокоен тем, что даже очень низкий уровень ВИЧ в его организме вызывает воспаление, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и повреждению органов. «Приём таблеток — не панацея, всё вокруг — солнышко и леденцы», — говорит Перро.
В одном из новых исследований , проведенных под руководством иммунолога Дэвида Коллинза из Института Рэгона Массачусетского технологического института имени генерала Бригама, Массачусетского технологического института и Гарварда, были проанализированы образцы крови участников четырех исследований, в которых лечение прерывалось после того, как пациенты получали не только АРВ-препараты, но и вторую меру: необычайно мощные широко нейтрализующие антитела (bNAbs), способные обезвреживать широкий спектр вариантов ВИЧ в течение длительного времени. От 14% до 22% участников контролировали свои инфекции в течение как минимум 2 месяцев после того, как уровень антител снизился. Команда Коллинза изучила образцы семи из этих людей, включая одного, у которого поддерживался низкий уровень вируса без лечения более 7 лет, и пяти других, у которых быстро произошел возврат вируса.
Группа из Калифорнийского университета в Сан-Франциско набрала 10 пациентов и провела им аналогичные инфузии bNAb, но усилила условия исследования, добавив экспериментальную вакцину против ВИЧ и препарат, предназначенный для уменьшения резервуаров вируса. Команда обнаружила, что у семи участников сохранялся длительный контроль над вирусом, включая Перро, который обходился без лекарств в течение 4 месяцев. «Мы просто не наблюдали подобного при использовании интервенций ранее», — говорит иммунолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Рэйчел Рутисхаузер, один из руководителей исследования.
Затем обе группы детально изучили иммунный ответ у «контроллеров». Один из сигналов был чётко выражен. Класс лейкоцитов, известных как Т-клетки памяти, снабжённых рецепторами CD8, играет важнейшую роль в выявлении и уничтожении ВИЧ-инфицированных клеток. Оба исследования показали, что предшественники этих «Т-киллеров» тесно связаны с долгосрочным контролем ВИЧ после прекращения лечения. Эти предшественники обладают свойствами стволовых клеток, и у «контроллеров» они с большей готовностью копировали себя при возобновлении вируса.
«Этот сигнал действительно обнадёживает», — говорит Коллинз. Стимуляция выработки этих «стволовых» CD8-клеток, как он их называет, «может стать ключом к достижению контроля над заболеванием у большего числа людей, чем тот небольшой процент, кому это удаётся сейчас».
Но выяснить, почему у некоторых людей вырабатывается больше этих клеток, непросто. «Это совершенно неясно», — говорит Мишель Нуссенцвейг, иммунолог из Рокфеллеровского университета, соавтор обеих статей. Коллинз подозревает, что когда участники испытаний прекращали прием АРВ-препаратов, длительно действующие bNAb замедляли возвращение ВИЧ, давая Т-клеткам «фору». В этом случае у стволовых CD8 появляется дополнительное время для созревания в большие группы Т-киллеров. «В эстафете, когда вы передаете эстафетную палочку, у вас есть этакий разбег», — говорит он. «Если вы просто начнете с места, вы можете проиграть гонку. Вирус — очень быстрый бегун».
Нуссенцвейг считает, что стволовые клетки CD8, вероятно, являются одним из нескольких способов, с помощью которых иммунная система контролирует вирус. «Каждая мелочь будет иметь значение», — говорит он. В отчёте группы из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предполагается, что контроль отчасти достигается за счёт так называемого вакцинного эффекта: когда bNAb прикрепляются к ВИЧ, этот комплекс стимулирует иммунный ответ, побуждающий другие Т-клетки контролировать вирус.
Собственные нейтрализующие антитела пациентов против ВИЧ также могут играть роль в функциональном излечении. Эти естественные, «аутологичные» антитела не могут сами по себе содержать все варианты вируса у инфицированного человека, что создало им «дурную репутацию», говорит Нуссенцвейг. Однако в препринте, опубликованном на medRxiv, его команда описывает, как участники очередного исследования прерывания лечения с использованием bNAb с большей вероятностью имели долгосрочный контроль вирусной нагрузки при более высоком уровне аутологичных антител.
Новые данные о роли стволовых клеток CD8, возможно, лишь отчасти объясняют ситуацию, считает Шарон Левин, глава Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти, но для продвижения работы по лечению ВИЧ «срочно необходимы» подобные идеи. «Это чрезвычайно важное наблюдение», — говорит Левин. «Теперь эта область может использовать это в своих интересах».
