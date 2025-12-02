Россиян предупредили о грозных последствиях излишней любви к фастфуду
«Анализ 104 международных исследований показал, что в 92 из них употребление ультраобработанных продуктов устойчиво ассоциируется с ростом вероятности ожирения, диабета второго типа, некоторых онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых нарушений, а также депрессивных и тревожных проявлений», — рассказала врач.
Она объяснила, что ультрапереработанные продукты отличаются от обычных тем, что содержат ингредиенты, не встречающиеся в домашних блюдах: усилители вкуса, подсластители, текстурирующие добавки и стабилизаторы. Именно их сочетание, а также высокое содержание сахара, соли и насыщенных жиров вызывают метаболический сбой и скрытое воспаление в организме.
Джутова подчеркнула: регулярное злоупотребление такими продуктами приводит к нарушению аппетита, снижению чувствительности к инсулину, повышению уровня воспалительных маркеров и быстрому набору веса.
