Раскрыты запрещенные в общении с токсичными родителями фразы

Некоторые психологические термины, произнесенные во время ссоры, могут раздражать старшее поколение, предупредил психотерапевт Элджей Джонс. В беседе с Metro он назвал фразы, запрещенные в общении с родителями, если человек считает их токсичными.По словам Джонса, если во время спора с матерью или отцом человек начнет использовать термины из психотерапии, например, говорить о выставлении границ, это может только усугубить ссору. «Многие родители выросли, когда об эмоциональном интеллекте и открытом общении ничего не слышали. Когда мы используем психологические термины, которых другие не понимают, это может звучать как диагноз или критика, и это вызывает защитную реакцию вместо рефлексии», — посоветовал психотерапевт.Специалист также порекомендовал заменять фразы, которые используют во время терапии, на более нейтральные аналоги. Например, вместо «Я защищаю свой покой» он посоветовал говорить «Мне нужно немного времени, чтобы успокоиться, мы можем поговорить позже?». А вместо «Мне нужно выставить границы» психотерапевт призвал сказать: «Я пытаюсь найти баланс в своей жизни, чтобы поддерживать свое благополучие, я надеюсь, вы поймете».«Цель не в том, чтобы заткнуть себя, а в том, чтобы быть услышанным», — добавил психотерапевт.

