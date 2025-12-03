Психолог рассказал о борьбе с депрессией у мужчин

Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин рассказал о борьбе с депрессией у мужчин.В беседе с агентство RuNews24.Ru в понедельник, 1 декабря, эксперт подчеркнул, что депрессия — явление универсальное, вне зависимости от пола.Психолог отметил, что отличается лишь то, как ее переживают. Мужчины чаще скрывают свое состояние — в обществе до сих пор силен стереотип о том, что мужчина должен быть «сильным». Из-за этого отрицание проблемы нередко превращается в чувство вины и неполноценности, что только углубляет депрессию и делает ее сложнее для диагностики. В итоге многие обращаются за помощью уже на запущенной стадии.Говоря о лечении, специалист советует начинать с проверки здоровья: пройти МРТ головы и шеи, обследовать щитовидную железу. Если физические причины исключены, дело в психологии. Он подчеркнул, что медикаменты могут временно приглушить симптомы, но не устраняют саму проблему и при длительном приеме несут риск побочных эффектов.В этом случае необходима работа с психологом. Психотерапия помогает выявить причины депрессии и проработать их, а затем научиться распознавать первые признаки ухудшения состояния и не допускать рецидивов. Психолог напомнил: мужская депрессия — не выдумка и требует такого же профессионального внимания, как и любая другая.

