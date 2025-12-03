Россиянам рассказали о болезнях при долго не заживающих ранах
Среди важных звеньев в процессе заживления врач назвал механизмы остановки кровотечения, воспаления, формирования новой ткани и ее окончательного созревания. Также не менее значим иммунный этап, потому что именно иммунные клетки очищают рану от поврежденных тканей и микробов. При их ослаблении или при хроническом низкоинтенсивном воспалении процесс затягивается, создавая благоприятные условия для колонизации микробами, пояснил Калюжин.
«Важен и общий метаболизм организма. Для построения новой ткани требуются белок, витамины A и C, витамины группы B, цинк. При их дефиците скорость регенерации закономерно падает. Сниженный уровень гормонов щитовидной железы или длительное воздействие глюкокортикоидов также замедляют образование коллагена и ухудшают качество рубца. Нарушения нервной трофики — еще один фактор, о котором часто забывают», — указал эксперт.
«Это универсальный физиологический сигнал о том, что нарушена работа микроциркуляции, иммунитета, гормональной регуляции или трофического обеспечения тканей. Диабет — лишь один из примеров, где эти механизмы совмещаются, но спектр состояний значительно шире. Рассматривать такую жалобу следует в контексте общих системных изменений, влияющих на фундаментальные механизмы регенерации», — предупредил врач.
