Россиянам рассказали о болезнях при долго не заживающих ранах

Заживление раны — это сложный многоэтапный процесс, когда хотя бы одно из его звеньев работает не полностью, кожа восстанавливается медленнее, чем обычно, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.Среди важных звеньев в процессе заживления врач назвал механизмы остановки кровотечения, воспаления, формирования новой ткани и ее окончательного созревания. Также не менее значим иммунный этап, потому что именно иммунные клетки очищают рану от поврежденных тканей и микробов. При их ослаблении или при хроническом низкоинтенсивном воспалении процесс затягивается, создавая благоприятные условия для колонизации микробами, пояснил Калюжин.«Важен и общий метаболизм организма. Для построения новой ткани требуются белок, витамины A и C, витамины группы B, цинк. При их дефиците скорость регенерации закономерно падает. Сниженный уровень гормонов щитовидной железы или длительное воздействие глюкокортикоидов также замедляют образование коллагена и ухудшают качество рубца. Нарушения нервной трофики — еще один фактор, о котором часто забывают», — указал эксперт.«Это универсальный физиологический сигнал о том, что нарушена работа микроциркуляции, иммунитета, гормональной регуляции или трофического обеспечения тканей. Диабет — лишь один из примеров, где эти механизмы совмещаются, но спектр состояний значительно шире. Рассматривать такую жалобу следует в контексте общих системных изменений, влияющих на фундаментальные механизмы регенерации», — предупредил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки