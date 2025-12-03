Названы семь самых грязных предметов в доме

Эксперт по уборке из Австралии Джейсон Шипвэй назвал семь предметов в доме, на которых скапливается больше всего грязи.По словам эксперта, даже чистая на первый взгляд кухня на самом деле может кишеть микробами. Он указал, что зачастую их рассадниками являются многоразовые бутылки для воды, которые не моют после каждого использования, а также губки и тряпки для мытья посуды. «Меняйте их не реже одного раза в месяц», — призвал он.Также Шипвэй посоветовал заглянуть в крышки для душевых стоков. По его словам, в них скапливаются волосы, остатки кондиционера и мелкий мусор, что создает идеальную среду для размножения бактерий. Эксперт считает, что душевые стоки становятся грязными за одну-две недели.Источниками бактерий он также назвал стиральную машину, а именно уплотнители в дверцах и отсек для стирального порошка. Он уточнил, что эти части намокают в процессе стирки, что создает условия для роста плесени и бактерий.Наконец, Шипвэй призвал регулярно протирать спиртовыми салфетками пульт от телевизора и мобильный телефон. Он отметил, что оба предмета часто трогают грязными руками, а смартфон и вовсе берут с собой в туалет, в общественный транспорт и в другие места, где могут распространяться вирусы и бактерии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки