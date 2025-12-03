Врачи предложили три варианта завтрака для снижения риска болезней сердца

Кардиологи Кумар Саркар, Арлин Барсегян и Диана Стейтие заявили, что питание оказывает существенное влияние на здоровье сердца. Они предложили три варианта завтрака для снижения риска развития болезней сердечно-сосудистой системы.Саркар посоветовал на завтрак сделать ролл из лаваша, в который в качестве начинки можно добавить яйца вкрутую или омлет, а также ломтики индейки, половину авокадо и немного рукколы. Врач пояснил, что в этом блюде много белка и клетчатки, обеспечивающей сытость надолго, и нормализующих уровень холестерина в крови полезных жиров.Стейтие порекомендовала людям, которые всегда очень торопятся по утрам, есть на завтрак тост с авокадо. При этом хлеб она призвала выбирать исключительно цельнозерновой, поскольку в нем, по сравнению с обычным, содержится больше питательных веществ. К тому же этот продукт предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови.В свою очередь, Барсегян заявил, что одним из самых простых в приготовлении блюд на завтрак является чиа-пудинг. Для него понадобятся только семена чиа и обычное или растительное молоко. После объединения этих двух ингредиентов блюдо на некоторое время необходимо поставить в холодильник.

