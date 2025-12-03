Сеченовский университет создал цифровую платформу для 3D-биопечати

Специалисты Сеченовского университета разработали первую в России цифровую платформу для биофабрикации — создания искусственных органов с помощью 3D-биопечати. Интеллектуальный комплекс позволяет моделировать и прогнозировать поведение клеток в процессе печати тканевых конструкций.По словам руководителя Центра разработки информационных систем и цифровых сервисов университета Намига Самедова, платформа дает возможность заранее определять потенциальные зоны гипоксии в формируемых тканях, подбирать оптимальные биочернила и режимы печати. Это сокращает число экспериментальных ошибок, экономит дорогие расходные материалы и ускоряет переход от исследований к клиническому применению.Разработка уже используется в исследовательских лабораториях университета, занимающихся созданием биопечатных хрящевых, кожных конструкций, фрагментов печени и элементов мочевыделительной системы. С Система основана на запатентованной базе данных и уникальных расчетных моделях.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки