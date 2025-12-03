MSP: Простой способ уменьшить боль в пояснице – «детские» движения
Исследователи из Университета Южной Австралии доказали, что подобная 12-недельная программа, которой дали название Motum, действительно позволяет уменьшать боль, улучшать равновесие, возвращая людям уверенность в собственном теле. Работу опубликовали в издании Musculoskeletal Science and Practice (MSP).
Первые несколько недель участникам эксперимента предлагали выполнять только безопасные движения на полу, дабы заново перенастроить функционал мышц и суставов. Далее упражнения усложнялись, но адаптировались индивидуально под каждого испытуемого. Метод дополнялся простыми лекциями о природе боли и включал очные занятия с инструктором: он корректировал движения в режиме реального времени.
Обычно многие люди с хронической болью избегают наклонов, поворотов и других естественных движений. Но именно это зачастую усугубляет проблему — тело от неподвижности «застывает», боль превращается в постоянную.
Авторы отмечают: их исследование пока проведено в небольшом объёме, но результаты обнадёживают и могут стать в будущем частью терапии хронической боли.
Иллюстрация к статье:
