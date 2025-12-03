Пользу одного бокала вина в день оценили
Гуттман рассказал, что в красном вине содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями, и соединения, обладающие сосудорасширяющим действием. По его словам, в теории эти вещества помогают кровеносным сосудам оставаться открытыми и гибкими.
Однако врач подчеркнул, что вино нельзя считать полезным и пить его вместо лекарства, чтобы компенсировать последствия нездорового образа жизни и неправильного питания.
«Употребление алкоголя связано с повышенным кровяным давлением, заболеваниями печени, проблемами с пищеварением, психическим здоровьем и иммунной системой, а также раком», — заявил кардиолог.
Он добавил, что намного полезнее есть обычный виноград, который имеет те же полезные свойства, что и вино, но при этом не содержит спирта. Тем не менее врач уверен, что массовый отказ от вина в пользу безалкогольных аналогов нереален. Поэтому он призвал хотя бы соблюдать умеренность и выпивать не более 20 маленьких бокалов вина в месяц.
Иллюстрация к статье:
