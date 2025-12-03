Проявление аллергии осенью может оказаться более острым и тяжелым
Многие люди считают, что обострения аллергии случаются только когда природа начинает расцветать, но медик отметил в интервью: даже холодной осенью человека может окружать множество аллергенов.
«Аллергенов осенью достаточно. Основными видами являются споры микроскопических плесневых грибов, а также пыльца сорных трав при затяжном бабьем лете», - пояснил Образцов, беседуя с «АиФ».
Специалист уточнил, что обострение аллергии и возникновение ее тяжелых симптомов в это время года может вызываться не только действием возможных аллергенов. Этому также способствуют ОРВИ, при которых повреждаются или воспаляются слизистые ткани рта, носа, глотки.
«Через поврежденные, воспаленные слизистые оболочки аллергенам попадать в организм легче», - сказал Андрей Образцов.
Как различит симптомы простуды и аллергии. Эксперт посоветовал обращать внимание на возникновение зуда в носу перед чиханием и обильное выделение носовой слизи – это типичные признаки аллергического ринита. В отличие от ОРВИ, при котором она бывает «цветной» (желтоватой, зеленоватой) слизь аллергического происхождения так и остается прозрачной.
