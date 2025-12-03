Проявление аллергии осенью может оказаться более острым и тяжелым

По словам врача Андрея Образцова обостряющиеся осенью аллергические заболевания – явление, хорошо известное специалистам.Многие люди считают, что обострения аллергии случаются только когда природа начинает расцветать, но медик отметил в интервью: даже холодной осенью человека может окружать множество аллергенов.«Аллергенов осенью достаточно. Основными видами являются споры микроскопических плесневых грибов, а также пыльца сорных трав при затяжном бабьем лете», - пояснил Образцов, беседуя с «АиФ».Специалист уточнил, что обострение аллергии и возникновение ее тяжелых симптомов в это время года может вызываться не только действием возможных аллергенов. Этому также способствуют ОРВИ, при которых повреждаются или воспаляются слизистые ткани рта, носа, глотки.«Через поврежденные, воспаленные слизистые оболочки аллергенам попадать в организм легче», - сказал Андрей Образцов.Как различит симптомы простуды и аллергии. Эксперт посоветовал обращать внимание на возникновение зуда в носу перед чиханием и обильное выделение носовой слизи – это типичные признаки аллергического ринита. В отличие от ОРВИ, при котором она бывает «цветной» (желтоватой, зеленоватой) слизь аллергического происхождения так и остается прозрачной.

