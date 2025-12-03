Добавки для укрепления работы мозга бесполезны

Безрецептурные добавки, предназначенные для улучшения памяти и усиления работы мозга, как правило бесполезны. Об этом рассказали эксперты из США.Американские эксперты предупреждают, что безрецептурные добавки, якобы улучшающие память и другие интеллектуальные функции человека, могут быть бесполезными. Хотя прямой вред от использования этих таблеток невелик, они способны привести к тому, что принимающие их пациенты позднее обратятся за профессиональной медицинской помощью. Все эти добавки, как правило, часто содержат смесь витаминов, минералов и прочих питательных веществ, вроде бы полезных для здоровья мозга. Однако они не приносят ему никакой пользы, хотя содержимое этих таблеток в большинстве случаев безопасно.Всё дело в том, что многие из этих ингредиентов встречаются в обычных продуктах питания, которые мы употребляем ежедневно. Если же человек сталкивается с какими-либо интеллектуальными проблемами и нарушениями, то он должен обращаться за помощью неврологов, а не пить таблетки. На раннем этапе нарушений профессиональное вмешательство может помочь замедлить прогрессирование недуга. Большинство данных пищевых добавок не являются лекарственными средствами, а посему не проходят через строгий санитарный контроль. Следовательно, их стандарты чрезвычайно низки, если сравнивать с обычными лекарствами.Неврологи из США подчеркивают, что некоторые добавки для улучшения памяти используются на протяжении сотен лет, порой они продаются в обычных супермаркетах. Каким-то людям данные продукты могут принести некоторую пользу, но для большинства это пустая трата времени и денег.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки