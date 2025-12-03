Ученые выяснил, как ХОБЛ влияет на кровеносные сосуды

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) связана с повреждением легочных и бронхиальных артерий, что может привести к легочной гипертензии (повышенной артериальной гипертензии в легких). Более глубокое понимание лежащих в основе этого процесса процессов также может открыть новые возможности для лечения.В недавнем исследовании бразильская группа ученых изучала влияние ХОБЛ на внеклеточный матрикс и активацию эндотелия в легочных и бронхиальных артериях. Результаты, опубликованные в журнале Clinical Respiratory Journal, иллюстрируют, почему ХОБЛ может привести к легочной гипертензии.Исследователи объясняют, что изменения в кровеносных сосудах играют решающую роль в патофизиологии хронической обструктивной болезни легких, и почти у 40% пациентов с ХОБЛ развивается легочная гипертензия. Риск особенно высок при тяжелых случаях ХОБЛ.Механизмы, посредством которых ХОБЛ может привести к легочной гипертензии, остаются в значительной степени неясными. Исследователи попытались ответить на этот вопрос, используя образцы тканей 44 пациентов, перенесших резекцию лёгкого (удаление части или всего лёгкого).Они изучили изменения внеклеточного матрикса и активацию эндотелия в лёгочных и бронхиальных артериях, различая курильщиков и некурящих, поскольку курение, как известно, способствует эндотелиальной дисфункции.По сравнению со здоровыми людьми контрольной группы, у пациентов с ХОБЛ наблюдалось увеличение толщины комплекса интима-медиа и повышенное отложение фибронектина в лёгочных артериях, а также изменения во внеклеточном матриксе бронхиальных артерий, сообщает группа исследователей.Кроме того, исследователи обнаружили, что содержание эластических волокон в артериях было особенно низким у курильщиков, а отложение фибронектина имело тенденцию к увеличению с возрастом. Они также наблюдали повышенную активацию эндотелия в бронхиальных артериях, что коррелировало с нарушением функции лёгких.В целом, исследование предоставляет первые доказательства изменений внеклеточного матрикса и активации эндотелия в бронхиальных и легочных артериях у пациентов с ХОБЛ. По мнению исследовательской группы, фибронектин, по-видимому, является ключевым компонентом этих изменений внеклеточного матрикса.Понимание этих сосудистых изменений открывает новые возможности для понимания регуляции бронхиального кровотока и развития легочной гипертензии у пациентов с ХОБЛ. Исследователи приходят к выводу, что полученные результаты подтверждают, что сосудистые нарушения являются неотъемлемым и ранним компонентом ХОБЛ.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки