Ожирение может ускорить прогрессирование болезни Альцгеймера

Согласно новому исследованию, ожирение может способствовать более быстрому прогрессированию болезни Альцгеймера.Согласно результатам, представленным на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки в Чикаго, некоторые маркеры крови, связанные с болезнью Альцгеймера, повышались почти в два раза быстрее у людей с ожирением по сравнению с людьми без ожирения.«Это первый раз, когда мы продемонстрировали связь между ожирением и болезнью Альцгеймера, измеренную с помощью тестов на биомаркеры крови», —говори Сайрус Раджи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.В ходе исследования ученые отслеживали пятилетние данные более 400 участников продолжающегося исследования визуализации мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера.Результаты показали, что у людей с ожирением уровень биомаркеров болезни Альцгеймера в крови повышался быстрее, в том числе:Тау-белки, которые образуют токсичные скопления в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.Фрагменты белков легкой цепи нейрофиламентов (NfL), которые высвобождаются из поврежденных или умирающих клеток мозга.Глиальный фибриллярный кислый белок — белок, вырабатываемый клетками, которые восстанавливают и защищают нейроны головного и спинного мозга.В целом, согласно результатам, уровень тау-белка увеличивался до 95% быстрее у людей с ожирением. Кроме того, уровень НФЛ у участников с ожирением увеличивался на 24% быстрее, чем у людей с болезнью Альцгеймера без ожирения.В целом, исследователи пришли к выводу, что анализы крови оказались более эффективными, чем ПЭТ-сканирование, для определения влияния ожирения на болезнь Альцгеймера.«Тот факт, что мы можем отслеживать прогностическое влияние ожирения на повышение уровня биомаркеров крови более чувствительно, чем с помощью ПЭТ, меня поразил в этом исследовании», — говорит Раджи.«Полученные результаты свидетельствуют о том, что ожирение может быть фактором риска развития болезни Альцгеймера», — сказал Сохейл Мохаммади из Вашингтонского университета.«Согласно докладу Комиссии журнала «Ланцет» за 2024 год, 14 модифицируемых факторов риска в общей сложности составляют примерно 45%, или почти половину, риска развития болезни Альцгеймера», — объясняет Мохаммади. «Если мы сможем снизить любой из этих факторов риска, мы сможем значительно снизить заболеваемость болезнью Альцгеймера или увеличить время до её наступления».Раджи полагает, что в будущем врачи будут использовать как анализы крови, так и сканирование мозга для отслеживания состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, особенно тех, кто проходит лечение недавно одобренными препаратами, призванными замедлить прогрессирование заболевания.«Это очень глубокая наука, за которой сейчас нужно следить, потому что у нас есть препараты, которые могут довольно эффективно бороться с ожирением, а это значит, что мы могли бы отслеживать влияние препаратов для снижения веса на биомаркеры болезни Альцгеймера в будущих исследованиях», — говорит Раджи.«Замечательно, что у нас есть эти биомаркеры крови для отслеживания молекулярной патологии болезни Альцгеймера, а также МРТ-сканирование для отслеживания дополнительных признаков дегенерации мозга и ответа на различные методы лечения», — резюмирует Раджи. «Эта работа имеет основополагающее значение для будущих исследований и испытаний методов лечения».

