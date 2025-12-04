Людям со вздутием живота и запорами предложили включить в меню несколько фруктов
Первым полезным при вздутии и проблемах с дефекацией фруктом Сетхи назвал киви. По его словам, исследования подтвердили, что этот продукт хорошо помогает при запорах, если есть его регулярно как минимум четыре недели. Также он предложил включить в меню папайю, которая способствует хорошему пищеварению и устранению вздутия живота.
Гастроэнтеролог также посоветовал чаще есть бананы, но отдавать предпочтение слегка зеленым плодам. Он пояснил, что в них содержится много резистентного крахмала, полезного для здоровья микробиома кишечника. «Бананы помогают стабилизировать уровень сахара в крови, положительно влияют на иммунную систему и пищеварение», — объяснил врач.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий