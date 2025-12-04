Фармаколог предупредил об опасности самолечения препаратами для потенции

Препараты для лечения эректильной дисфункции, широко доступные без рецепта, могут представлять серьезную угрозу для жизни – особенно у мужчин с незамеченными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксперт предупреждает даже разовый прием «Виагры» без консультации врача способен спровоцировать катастрофическое падение давления и остановку сердца.Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России назвал главные противопоказания к приему таблеток для потенции.Главная опасность заключается в фармакологическом эффекте этих средств – они вызывают выраженное расширение сосудов для притока крови к половым органам. Но этот эффект системный, то есть снижает артериальное давление во всем организме. При скрытой или диагностированной патологии это может создать критическую нагрузку на сердце.Наиболее серьезная угроза – комбинация препаратов для лечения эректильной дисфункции с нитратами (нитроглицерин, препараты от стенокардии). Их совместный прием приводит к неконтролируемому, катастрофическому падению давления, что может закончиться фатально. Это абсолютное противопоказание.Таблетки от эректильной дисфункции требуют врачебного контроля. Человек может не знать о тяжелом атеросклерозе, гипертрофической кардиомиопатии или критическом стенозе аорты. В такой ситуации прием вазодилататора (препарата, расширяющего сосуды) и последующая сексуальная активность становятся непредсказуемым стресс-тестом для сердца, который оно может не выдержать.

