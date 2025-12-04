Врач предупредила о неочевидной опасности бессонной ночи

Терапевт Хана Патель рассказала, в какое время суток человек подвергается наибольшей опасности, если не спит всю ночь.Патель отметила, что люди по-разному реагируют на бессонную ночь. Совам хуже сразу после пробуждения и лучше к вечеру, у жаворонков, наоборот, силы есть с утра, но к заходу солнца они заканчиваются. Однако, по словам врача, одна неочевидная опасность угрожает всем людям независимо от их хронотипа. «Через пять-восемь часов после пробуждения могут возникать эпизоды непроизвольного и очень короткого нарушения сна. Обычно они длятся всего несколько секунд, но это очень опасно, если вы управляете автомобилем или работаете с тяжелой техникой», — предупредила Патель.Она добавила, что на следующий день после бессонной ночи усиливается чувство голода, при этом появляется желание съесть что-то сладкое и насыщенное углеводами. Патель посоветовала не идти на поводу у желаний и не переедать. По ее словам, в идеале следует отдать предпочтение легкоусвояемым блюдам, так как без сна пищеварение может работать хуже.

