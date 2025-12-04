Исследователи выявили влияние бытовой химии на кишечник

Крупное лабораторное исследование показало, что сотни распространенных химикатов, с которыми человек сталкивается ежедневно, способны негативно воздействовать на микроорганизмы, обеспечивающие нормальное функционирование кишечника. Под влияние попали 168 веществ, способных подавлять рост ряда ключевых бактериальных видов.По данным ученых, большинство выявленных химикатов попадают в организм через пищу, питьевую воду или окружающую среду, хотя ранее не считалось, что они могут влиять на живые организмы. Отмечается и потенциально более опасный эффект: адаптация бактерий к загрязнителям сопровождается формированием устойчивости к антибиотикам, в частности к ципрофлоксацину. Если аналогичный механизм проявляется в кишечнике человека, это может осложнить лечение инфекций.Работа проводилась командой университета Кембриджа, изучавшей воздействие 1076 химических соединений на 22 вида кишечных бактерий. В перечень опасных веществ вошли пестициды, включая гербициды и инсектициды, а также промышленные компоненты из огнестойких материалов и пластиков.Ученые подчеркнули, что стандартные схемы оценки безопасности химии не учитывают влияние на микробиоту, поскольку большинство соединений создается для узконаправленного воздействия — например, инсектициды рассчитаны на насекомых, но не на человека и его микробы.Первый автор исследования, доктор Индра Роус, отметил, что многие химикаты, которые должны действовать исключительно на определенные мишени, неожиданно оказались токсичными и для бактерий кишечника. Он подчеркнул, что даже промышленные соединения, такие как антипирены и пластификаторы, давно считавшиеся биологически инертными, способны влиять на живые клетки.Исследователи обратили внимание, что данных о фактическом уровне воздействия химикатов в реальных условиях пока недостаточно. Микробиота, вероятно, сталкивается со многими из изученных соединений, но концентрации, достигающие кишечника, требуют дополнительной оценки. До появления таких данных специалисты рекомендуют минимизировать бытовое воздействие загрязнителей: тщательно мыть овощи и фрукты, избегать использования пестицидов в домашних садах и по возможности снижать контакт с промышленной химией.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки