Исследователи выявили влияние бытовой химии на кишечник
По данным ученых, большинство выявленных химикатов попадают в организм через пищу, питьевую воду или окружающую среду, хотя ранее не считалось, что они могут влиять на живые организмы. Отмечается и потенциально более опасный эффект: адаптация бактерий к загрязнителям сопровождается формированием устойчивости к антибиотикам, в частности к ципрофлоксацину. Если аналогичный механизм проявляется в кишечнике человека, это может осложнить лечение инфекций.
Работа проводилась командой университета Кембриджа, изучавшей воздействие 1076 химических соединений на 22 вида кишечных бактерий. В перечень опасных веществ вошли пестициды, включая гербициды и инсектициды, а также промышленные компоненты из огнестойких материалов и пластиков.
Ученые подчеркнули, что стандартные схемы оценки безопасности химии не учитывают влияние на микробиоту, поскольку большинство соединений создается для узконаправленного воздействия — например, инсектициды рассчитаны на насекомых, но не на человека и его микробы.
Первый автор исследования, доктор Индра Роус, отметил, что многие химикаты, которые должны действовать исключительно на определенные мишени, неожиданно оказались токсичными и для бактерий кишечника. Он подчеркнул, что даже промышленные соединения, такие как антипирены и пластификаторы, давно считавшиеся биологически инертными, способны влиять на живые клетки.
Исследователи обратили внимание, что данных о фактическом уровне воздействия химикатов в реальных условиях пока недостаточно. Микробиота, вероятно, сталкивается со многими из изученных соединений, но концентрации, достигающие кишечника, требуют дополнительной оценки. До появления таких данных специалисты рекомендуют минимизировать бытовое воздействие загрязнителей: тщательно мыть овощи и фрукты, избегать использования пестицидов в домашних садах и по возможности снижать контакт с промышленной химией.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий