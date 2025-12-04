Пожилым людям предложили добавить в рацион 10 продуктов для похудения во сне

Диетолог Сахар Берджис заявила, что после 45-50 лет замедляется обмен веществ, поэтому сбрасывать лишние килограммы становится труднее. Она перечислила 10 продуктов, благодаря которым пожилые люди могут худеть даже ночью во сне.Берджис предложила есть нежирный белок, например, мясо курицы или индейки.«Небольшая порция нежирного белка перед сном помогает стабилизировать уровень глюкозы и стимулирует выработку мелатонина — гормона сна. Хороший сон помогает организму регулировать уровень кортизола — гормона стресса, препятствующего сжиганию жира», — пояснила она.Также эффективное похудение возможно, если добавить в рацион греческий йогурт, киви, ромашковый чай, расслабляющие травяные настои, творог, рикотту, миндаль и грецкие орехи, отметила специалистка. Что касается последних, они, по словам врача, содержат большое количество магния, который участвует в регенерации клеток и контроле уровня сахара в крови в ночное время.

