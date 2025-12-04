Пожилым людям предложили добавить в рацион 10 продуктов для похудения во сне
Берджис предложила есть нежирный белок, например, мясо курицы или индейки.
«Небольшая порция нежирного белка перед сном помогает стабилизировать уровень глюкозы и стимулирует выработку мелатонина — гормона сна. Хороший сон помогает организму регулировать уровень кортизола — гормона стресса, препятствующего сжиганию жира», — пояснила она.
Также эффективное похудение возможно, если добавить в рацион греческий йогурт, киви, ромашковый чай, расслабляющие травяные настои, творог, рикотту, миндаль и грецкие орехи, отметила специалистка. Что касается последних, они, по словам врача, содержат большое количество магния, который участвует в регенерации клеток и контроле уровня сахара в крови в ночное время.
