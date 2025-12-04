Исследователи рассказали о механизме защиты мозга от болезни Альцгеймера

Ученые из Йельского университета выявили, как мозг защищает себя от токсичного воздействия кальция, что может дать ключ к профилактике болезни Альцгеймера.Исследователи Йельского университета обнаружили, что мозг использует собственный защитный механизм для борьбы с токсичными уровнями кальция, которые способствуют потере нейронов при болезни Альцгеймера. Белок Glyoxalase 1 (GLO1) повышает активность, помогая нейронам нейтрализовать токсичные продукты обмена, вызванные избытком кальция.Ученые использовали модель животных с генетически измененным каналом RyR2, отвечающим за высвобождение кальция из клеточных резервуаров. Постоянная «открытость» канала приводила к хроническому выбросу кальция. В ответ у животных наблюдалось повышение уровня GLO1 в префронтальной коре и гиппокампе, что защищало их когнитивные функции.Однако с возрастом активность GLO1 снижалась, и нейроны становились более уязвимыми к повреждениям. Животные старшего возраста с пониженным уровнем белка показали худшие результаты в тестах памяти, что подтверждает важность этого механизма для сохранения когнитивных функций.«Мы обнаружили, как мозг сам справляется с утечкой кальция и использует фактор устойчивости, который с возрастом ослабевает. Если мы сможем поддерживать этот механизм, мозг будет защищен естественным способом, который он сам разработал», — отметила профессор нейронауки Йельского университета Эми Арнстен.Авторы исследования подчеркнули, что открытие GLO1 как защитного механизма открывает новые возможности для разработки превентивных терапий против болезни Альцгеймера, направленных на ранние стадии нейродегенерации, до появления явных симптомов.

