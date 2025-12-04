Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу
По словам Сухаревой, алкоголики имеют одутловатое лицо. Причиной тому является увеличение околоушных слюнных желез. Также на заболевание указывает ринофима — расширение носа, утверждает она.
Кроме того, лица алкоголиков обычно становятся красными из-за стойкого расширения сосудов, добавила доктор. Среди других признаков она назвала контрактуру Дюпюитрена
, которая хоть и является редкой патологией, но все же может наблюдаться у некоторых людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Также при алкоголизме человек может выглядеть худым в плечах, но при этом иметь увеличенные молочные железы или живот.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий