Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

Далеко не все люди признают, что у них алкоголизм, но существуют внешние признаки, позволяющие заподозрить это заболевание, заявила терапевт Ольга Сухарева. В своем Telegram-канале она назвала россиянам способы определить это заболевание по внешности.По словам Сухаревой, алкоголики имеют одутловатое лицо. Причиной тому является увеличение околоушных слюнных желез. Также на заболевание указывает ринофима — расширение носа, утверждает она.Кроме того, лица алкоголиков обычно становятся красными из-за стойкого расширения сосудов, добавила доктор. Среди других признаков она назвала контрактуру Дюпюитрена, которая хоть и является редкой патологией, но все же может наблюдаться у некоторых людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Также при алкоголизме человек может выглядеть худым в плечах, но при этом иметь увеличенные молочные железы или живот.

