Людям в пожилом возрасте стоит держаться подальше от кошек
Заразиться проще всего при уборке кошачьего туалета без перчаток либо во время работы в саду, где прогуливаются кошки.
У обладателей крепкого иммунитета токсоплазмоз протекает практически незаметно, но в возрасте 60 и более лет он представляет опасность и приводит к серьёзным последствиям. Симптомами неблагополучия являются общая слабость, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и головные боли.
В ряде случаев инфекция серьёзно поражает нервную систему, что приводит к нарушениям сна, снижению качества памяти и даже повышению риска психических расстройств.
Для минимизации риска заражения эксперты рекомендуют всегда применять перчатки при уборке кошачьего лотка, мыть руки после контакта с питомцем или почвой, использовать защитные средства при садово-огородных работах.
