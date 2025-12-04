Людям в пожилом возрасте стоит держаться подальше от кошек

Домашние кошки часто бывают неплохой психологической поддержкой для пожилых людей. Но они же – и источником опасности, из-за паразита токсоплазмы, что обитает в их кишечнике. Микроорганизм провоцирует токсоплазмоз, выделяясь из организма животного вместе с фекалиями. Он может долго сохраняться в почве и на разных поверхностях.Заразиться проще всего при уборке кошачьего туалета без перчаток либо во время работы в саду, где прогуливаются кошки.У обладателей крепкого иммунитета токсоплазмоз протекает практически незаметно, но в возрасте 60 и более лет он представляет опасность и приводит к серьёзным последствиям. Симптомами неблагополучия являются общая слабость, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и головные боли.В ряде случаев инфекция серьёзно поражает нервную систему, что приводит к нарушениям сна, снижению качества памяти и даже повышению риска психических расстройств.Для минимизации риска заражения эксперты рекомендуют всегда применять перчатки при уборке кошачьего лотка, мыть руки после контакта с питомцем или почвой, использовать защитные средства при садово-огородных работах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки