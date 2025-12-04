Популярный овощ способен помочь в защите от болезни Альцгеймера
Эксперименты на клетках и животных показали: компоненты корнеплода усиливают защиту нейронов от повреждений, улучшают функции митохондрий и снижают активность воспалительных сигналов. В ряде небольших исследований с участием людей свекольный сок повышал кровоснабжение в тех областях мозга, что первыми страдают при ментальных нарушениях. Статистика свидетельствует: люди, употребляющие больше растительной пищи, реже сталкиваются с ускоренным снижением памяти.
Авторы акцентируют: прямых клинических доказательств лечебных свойств свеклы конкретно для пациентов с Альцгеймером пока нет, да и результаты отдельных исследований порой противоречат друг другу.
Тем не менее это весьма перспективный продукт, воздействующий сразу на несколько механизмов болезни. Для более точных выводов требуются крупные клинические исследования.
