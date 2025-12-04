Популярный овощ способен помочь в защите от болезни Альцгеймера

Давно известны полезные свойства свеклы для здоровья сосудов и сердца, теперь стало ясно, что она показана и для защиты мозга. В обзоре, что опубликован в журнале Nutrients, британские исследователи рассказали о метаанализе десятков работ, позволившем сделать вывод: вещества свеклы, такие как нитраты, беталаины и полифенолы, позитивно отражаются на кровотоке, воспалениях и окислительном стрессе. А именно эти процессы важны для болезни Альцгеймера.Эксперименты на клетках и животных показали: компоненты корнеплода усиливают защиту нейронов от повреждений, улучшают функции митохондрий и снижают активность воспалительных сигналов. В ряде небольших исследований с участием людей свекольный сок повышал кровоснабжение в тех областях мозга, что первыми страдают при ментальных нарушениях. Статистика свидетельствует: люди, употребляющие больше растительной пищи, реже сталкиваются с ускоренным снижением памяти.Авторы акцентируют: прямых клинических доказательств лечебных свойств свеклы конкретно для пациентов с Альцгеймером пока нет, да и результаты отдельных исследований порой противоречат друг другу.Тем не менее это весьма перспективный продукт, воздействующий сразу на несколько механизмов болезни. Для более точных выводов требуются крупные клинические исследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки