Врач предупредила об опасности гранатов для некоторых людей

Будучи одним из самых полезных растительных продуктов, гранаты способны стать опасными, если их употребляют люди со склонностью к запорам, гипотонии, другим нарушениям, проинформировала врач Елена Грек.Гранаты, прежде всего, известны как богатый источник антиоксидантов, борющихся в организме с окислительным стрессом, ведущим к разрушению клеток, воспалению, образованию опухолей. Но даже обладая этим качеством, гранаты полезны не всем.В частности, гранаты и в особенности гранатовый сок нужно с осторожностью употреблять гипотоникам – людям с пониженным давлением.«Гранатовый сок способен понижать давление, поэтому при гипотонии его употребление лучше свести к минимуму»Медик добавила, что особенностью гранатов и их сока является эффект разжижения крови, из-за чего их часто рекомендуют пациентам, склонным к тромбозу. Но сочетание этих плодов и специальных разжижающих кровь препаратов может быть опасным – это чревато проблемами со свертываемостью крови. Употреблять гранаты людям, принимающим данные лекарства, не следует.Также Елена Грек назвала продукт потенциально опасным для людей с нерегулярным стулом, подверженных запору. По словам специалиста, гранаты и их сок могут повлиять на замедление моторики кишечника – в особенности, употребляемые на пустой желудок. Кроме того, гранаты входят в список запрещенных продуктов при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как повышают выработку соляной кислоты в желудке, которая может спровоцировать их обострение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки