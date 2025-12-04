Pediatrics: смартфоны у детей до 12 лет связаны с проблемами со здоровьем

Ученые быстро узнают, как смартфоны влияют на детство, и результаты нового исследования о детях, находящихся на пороге подросткового возраста, предоставляют еще больше неприятной информации.Исследователи из США обнаружили, что наличие телефона в возрасте 12 лет связано с повышенным риском развития депрессии, ожирения и недостаточного сна по сравнению с отсутствием телефона.iPhone появился менее 20 лет назад, поэтому многие дети, вступающие в подростковый возраст, до этого знали мир только с простыми телефонами, используемыми исключительно как средства связи. Подобные исследования пытаются понять эти эффекты.«Наши результаты показывают, что нам следует рассматривать смартфоны как значимый фактор здоровья подростков, подходя к решению дать ребенку телефон с осторожностью и учитывая потенциальное влияние на его жизнь и здоровье», — говорит детский и подростковый психиатр Ран Барзилай из Детской больницы Филадельфии.Данные, полученные от 10 588 молодых людей в рамках продолжающегося исследования развития мозга подростков, дали моментальную картину здоровья участников в возрасте 12 лет, а также некоторые доказательства того, какие изменения может иметь приобретение (или отсутствие) телефона в течение следующего года.Исследователи учли другие переменные, такие как демографические данные и социально-экономический статус, и обнаружили, что в возрасте 12 лет почти 6,5% людей с телефонами были диагностированы с депрессией, по сравнению с примерно 4,5% людей без телефонов. Это, казалось бы, небольшое, но значимое статистическое различие.Что касается ожирения, соответствующие показатели составили примерно 18 процентов среди пользователей смартфонов по сравнению с 12 процентами среди 12-летних детей, не имеющих этих устройств.Что касается сна, 47 процентов 12-летних детей, у которых есть телефоны, сообщили о недостаточном сне (менее девяти часов в сутки) по сравнению с 31 процентом их сверстников, у которых нет телефонов.Дети, у которых к 13 годам появился телефон, чаще сообщали о проблемах с психическим здоровьем (включая депрессию) и недосыпании, чем те, у кого телефона не было. Однако заметных изменений в риске ожирения за этот год не наблюдалось.Исследователи признают, что использование телефонов может иметь преимущества, как показали другие исследования, но они хотят увидеть больше мер, чтобы гарантировать ответственное использование этих устройств.«Для многих подростков смартфоны могут играть конструктивную роль, укрепляя социальные связи, поддерживая обучение и предоставляя доступ к информации и ресурсам, способствующим личностному росту», — говорит Барзилай. «Точно так же некоторые семьи могут рассматривать смартфон как необходимость для безопасности или общения».В данных есть некоторые нюансы. Например, депрессия оценивалась как любой период депрессии в течение жизни ребёнка, поэтому в некоторых случаях она могла возникнуть до того, как у него появился телефон.В таком наблюдательном исследовании также невозможно сделать какие-либо выводы о причинах и следствиях, но сила связей, а также изменения, зафиксированные в возрасте от 12 до 13 лет, когда у некоторых детей появились телефоны, а у других — нет, заслуживают дальнейшего изучения.Результаты совпадают с тем, что мы знаем о взрослых и смартфонах: эти устройства могут усиливать стресс, заставлять нас чувствовать себя более рассеянными и истощенными, а также изменять работу нашего мозга.В будущих исследованиях ученые хотят выяснить, как количество экранного времени и различные типы приложений влияют на эти результаты, как полученные результаты могут распространяться на более длительные периоды подросткового возраста и какие контрмеры можно применить.«Молодым людям крайне важно находить время, свободное от телефонов, для занятий физической активностью, которая может защитить от ожирения и со временем улучшить психическое здоровье», — говорит Барзилай.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки