Ученые рассказали о влиянии времени суток на эффективность тренировок

Время суток не определяет успешность тренировок с ограничением кровотока: участники демонстрировали одинаковые темпы адаптации по всем ключевым параметрам — от изменения сухой массы до роста силовых характеристик.Исследовательская группа университета Нью-Брансуика проанализировала, влияет ли время суток на эффективность тренировок с ограничением кровотока (BFR) у молодых малоподвижных людей. В эксперименте участвовал 31 человек в возрасте от 19 до 30 лет, которых разделили на две группы: утреннюю (5:00–11:00) и дневную (11:00–17:00).Каждый участник проходил шесть недель силовых тренировок по протоколу BFR: три занятия в неделю, пять упражнений, индивидуальная нагрузка и стандартная схема повторений 30–15–15–15. Измерения включали состав тела, силовые показатели, изокинетические параметры, а также уровни ирисина и PGC1-a4 — ключевых регуляторов метаболических адаптаций и гипертрофии мышц.В итоге было зафиксировано значимое улучшение по всем основным параметрам: увеличение сухой массы, снижение процента жира и рост силовых показателей. Однако между утренней и дневной группами различий не выявили — ни по составу тела, ни по силовым метрикам. Авторы подчеркнули, что метаболические маркеры также не показали зависимости от времени тренировки.Исследователи сделали вывод, что ключевым фактором повышения эффективности является сам протокол BFR-нагрузки, а не время суток. Таким образом, молодые люди с низкой физической активностью могут выбирать удобный для себя режим, не опасаясь потери результата.

