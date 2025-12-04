DF: плоды шелковицы обладают противовоспалительными свойствами
Группа индийских исследователей изучила лечебные свойства белой шелковицы (Morus alba Linn.) в обзорной статье. Результаты, опубликованные в журнале Discover Food, показывают, что шелковица может внести многообещающий терапевтический вклад в лечение множества заболеваний.
Шелковица веками использовалась в Азии в качестве пищевого и лекарственного растения и приобретает всё большее значение во всём мире как устойчивая культура, богатая биоактивными соединениями с разнообразными полезными для здоровья свойствами, объясняют исследователи.
На основе опубликованных на сегодняшний день исследований эксперты изучили терапевтические эффекты, которых можно ожидать от функциональных продуктов питания, содержащих белую шелковицу, и их потенциальное фармакологическое применение.
Согласно результатам исследований, биоактивные компоненты шелковицы, такие как флавоноиды, алкалоиды, стильбены, полисахариды и антоцианы, могут оказывать, помимо прочего, антиоксидантное, противовоспалительное, антимикробное, противодиабетическое, кардиопротекторное и нейропротекторное действие.
Лабораторные исследования и доклинические модели также продемонстрировали выраженную эффективность в борьбе с окислительным стрессом и положительное метаболическое воздействие. Клинические испытания также дают многообещающие данные о пользе для уровня глюкозы в крови, липидного профиля и метаболического здоровья, сообщает исследовательская группа.
Кроме того, их использование в качестве функционального продукта питания (например, в чае или йогурте) может способствовать поддержанию сбалансированной микробиоты кишечника, контролю веса и укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы.
Нанотехнологические составы также могут повышать биодоступность и обеспечивать целенаправленное высвобождение основных компонентов, что обеспечивает соответствующие преимущества для терапевтического применения.
Что касается переносимости, исследователи приходят к выводу, что, хотя возможны побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта и взаимодействие с другими лекарственными средствами, требующие дальнейшего изучения, шелковица, как правило, переносится хорошо.
Будущие исследования должны прояснить оптимальные дозировки и способы наилучшего использования шелковицы в качестве функционального питания и для фармакологической терапии.
