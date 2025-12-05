7 распространённых мифов о питании. Что из этого правда, а что пора забыть? Ответ врачей шокирует

Миф 1. Про углеводы и белокВрач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова отметила: на сегодняшний день диетологи и врачи придерживаются идей сбалансированного питания.Сочетание различных продуктов в блюде позволяет организму получать за один приём пищи всё необходимое.Так, углеводы необходимы организму для энергии, которую активно расходует мозг и мышцы. А вот без белков невозможно восстановление и построение тканей. Именно поэтому грамотное сочетание белков и углеводов в одном приеме пиши не только не вредно, а, наоборот, принесет пользу.Однако есть нюансы: к примеру, картофель фри (углевод) и мясо барбекю (белок) могут быть тяжёлыми для пищеварения, а их высокая калорийность при частом употреблении непременно отразится на фигуре.Миф 2. О воде во время приёма пищиЕщё с детства многие помнят строгое правило: когда ешь — нельзя пить. Вот только, отмечают врачи, наш желудок — орган умный, поэтому стакан воды во время приёма пищи никак не разбавит желудочный сок. В это время желудок просто выделит больше соляной кислоты и обеспечит этим себе нормальную работу.При этом необходимо помнить, что вода во время приёма пищи может помочь проглотить слишком сухую еду, улучшит её переработку, а также поможет нормализовать работу кишечника.Для тех, кто стремится сбросить вес, стакан воды во время еды помогает не переедать.От запивания еды стоит отказаться, если после приёма пищи часто возникает изжога, или появляется чувство распирания в животе.Миф 3. Во время сна еда не перевариваетсяЕщё одно заблуждение, из-за которого многие предпочитают ложиться спать голодными. Врачи отмечают: во время сна процессы пищеварения замедляются, но не останавливаются. Желудочный сок продолжает работать, переваривая съеденное вами перед уходом в постель.Действительно, из-за замедления пищеварения пища в желудке находится несколько дольше, чем днём. Ощущения, что съеденное «застоялось» или «портится» в желудке возникает из-за того, что перед сном человек съел что-то тяжёлое, жирное или в большом объёме.Кроме того, содержащиеся в кишечнике бактерии, участвующие в пищеварении, ночью тоже проявляют активность. Поэтому, если еда находится в кишечнике дольше, чем обычно, это может спровоцировать газообразование и вздутие.Миф 4. Отсутствие супов в рационе — прямой путь к гастритуЕщё с советских времён домохозяйки и заботливые мамы усвоили: супы обязательно должны быть в рационе. Иначе домочадцев ждёт гастрит. Однако это ошибочное утверждение, говорят современные врачи.Основными причинами возникновения гастрита они называют инфекцию Helicobacter pylori, долгое применение противовоспалительных препаратов, чрезмерное употребление алкоголя, хронический стресс и другие.В этом случае супы станут палочкой-выручалочкой для больного. Они легко перевариваются, помогают поддерживать водный баланс в организме и облегчают пищеварение.На сегодняшний день, заявляют эксперты, супы — необязательная часть рациона, однако их разнообразие не только поражает, но и не позволяет от них отказаться.Миф 5. Из-за некоторых блюд возникают ночные кошмарыКак бы странно это ни звучало, но некоторая еда действительно может вызывать плохие сновидения. К примеру, тяжёлая пища. На её переваривание организм затрагивает больше сил и времени. Ночью этот процесс замедляется, что приводит к изжоге, тяжести в желудке, и как следствие, ухудшению качества сна.Острые специи могут повысить температуру тела и ускорить метаболизм. Некоторые любители пикантной пищи отмечают: после неё они видят яркие и интенсивные сны.Бобы, капуста и газировка — тоже не самые лучшие продукты для перекуса перед сном. Они вызывают повышенное газообразование, а неприятные ощущения в животе во время сна могут спровоцировать кошмары.Плохие сны могут сниться и после чрезмерного приёма сладкой пищи перед сном. Резкие скачки уровня сахара отражаются на гормональном фоне и нервной системе.Миф 6. Семечки вызывают аппендицитАппендицитом называют воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Оно возникает из-за закупорки просвета аппендикса. Однако вызывать его семечки могут в редких случаях, например, когда их съедено слишком много.Несмотря на страхи, такие случаи встречаются крайне редко. Обычно воспаление аппендикса вызывают каловые камни, увеличения лимфоидной ткани, опухоли и паразиты.Миф 7. Чёрный хлеб полезнее белогоЧерный хлеб — это выпечка из ржаной муки, в то время как для изготовления белого хлеба используется пшеничная мука.В ржаной муке больше пищевых волокон и клетчатки. Они нормализуют работу пищеварительной системы и снижают уровень холестерина и сахара в крови. Чёрный хлеб богат витаминами группы В, магнием, цинком и другими микроэлементами.По сравнению с белым чёрный хлеб имеет более низкий гликемический индекс.В защиту белого хлеба эксперты отмечают: этот продукт имеет более лёгкую текстуру и приятный вкус. А вот полезных свойств в ней, действительно, намного меньше.

