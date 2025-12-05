Врач подсказал способы избавиться от боли в спине

Нейрохирург Станислав Тимонин подсказал рабочие способы избавиться от боли в спинеТимонин отметил, что в большинстве случаев справиться с болью в спине можно без помощи врачей. Для этого достаточно изменить некоторые привычки. «Во-первых, настройте рабочее место по себе: монитор должен быть на уровне глаз. Спина опирается на спинку стула, поясница не провисает. Ноги стоят на полу, а не поджаты под стул. Плечи расслаблены, локти — примерно под прямым углом», — дал инструкцию врач.Кроме того, он посоветовал каждые 30–40 минут прерывать работу на 1–2 минуты и двигаться. По его словам, можно пройтись, потянуться или размять плечи. Также врач посоветовал пару раз за день делать короткую зарядку, а два-три раза в неделю посещать занятия по йоге, пилатесу или бассейн.Наконец, нейрохирург указал, что спина болит меньше, если высыпаться, отдыхать от гаджетов, не работать по ночам и контролировать стресс.

