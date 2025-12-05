Назван ключевой фактор долголетия

Врач-диетолог, специалист XFIT Айлин Царькова назвала правильное питание одним из ключевых факторов долголетияЦарькова объяснила, что правильное питание обеспечивает клетки организма энергией и строительным материалом. Именно от того, насколько сбалансирован рацион, будет зависеть качество, долговечность, и функциональность тела человека.Врач подчеркнула: в сбалансированном рационе обязательно должны присутствовать фрукты, ягоды, все корнеплоды, водоросли, зелень, семечки, орехи в сыром виде. В этих продуктах содержатся витамины, живые ферменты, полиненасыщенные жирные кислоты, качественные аминокислоты.Она добавила, что для организма человека очень важны сложные углеводы. «Когда в меню недостаточно сложных углеводов, в расход идут белки — строительный материал для клеток. То есть если человек не ест, например, цельные злаки, бобовые и сложные нерафинированные углеводы, тогда организму для обеспечения жизнедеятельности приходится сжигать мышцы. Из-за чего процесс старения ускоряется», — предупредила Царькова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки