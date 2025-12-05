Водный баланс зимой: почему важно пить достаточно в холода

Холодные месяцы — время, когда бутылка с водой на столе часто остается полной. Нам не жарко, не хочется пить, и мозг обманывает нас, сигнализируя о ложном насыщении жидкостью после чашки чая или кофе. Но именно зимой наше тело нуждается в грамотном водном балансе не меньше, чем летом. Подробнее о том, почему в холода тоже нужно достаточно пить воды, нам рассказала дипломированный семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова.Чем опасна дегидратация зимойОбезвоживание в холода процесс коварный. Мы не так обильно потеем, как летом, поэтому не видим явных потерь жидкости.«Однако организм продолжает терять влагу через дыхание на морозе, к тому же мы чаще ходим в туалет на холоде. Это явление известно как "холодовой диурез": сосуды в коже сужаются, чтобы сохранить тепло, что повышает давление и заставляет почки выводить больше жидкости», — рассказывает специалист.Исследования подтверждают, что холодовая дегидратация может негативно сказываться не только на состоянии кожи, но и влиять на когнитивные функции, включая концентрацию внимания и кратковременную память!К чему это приводит на практике?Сухая кожа и слизистые. Мороз и ветер на улице, сухой воздух отопления в помещении. Без достаточного увлажнения изнутри кожа начинает шелушиться, а привычные уходовые кремы работают хуже. Страдает и барьерная функция слизистых носа и горла, делая их более уязвимыми для вирусов.Снижение энергии. Вода — ключевой участник производства энергии на клеточном уровне. Обезвоженная клетка хуже справляется с метаболизмом, отсюда зимняя хандра и усталость.Неконтролируемый аппетит.«Центры жажды и голода в гипоталамусе расположены рядом. Часто мозг ошибочно интерпретирует сигнал о нехватке воды как потребность в еде. Результат — лишние перекусы, когда на самом деле нужно просто попить. И вот уже плюс 2-3 килограмма на весах и растущий инсулин», — предупреждает нутрициолог.Что вы получите, взяв водный баланс под контрольДостаточное потребление воды зимой — это в первую очередь сохранение красоты и бодрости:Здоровая, сияющая кожа. Вода поддерживает тургор и эластичность, помогая коже противостоять агрессивным внешним условиям.Нормальный обмен веществ.«По мнению ученых, потребление всего 500 мл воды увеличивает скорость метаболизма на 30% в течение последующи? 30-40 минут. Зимой это особенно актуально. Плюс достаточное количество воды — гарантия нормальной работы ферментов ЖКТ, то есть усвоения нашей еды! Только для выработки желчи нужно 500-700 мл воды в день», — рассказывает специалист.Энергия и ясность ума. Гидратация улучшает кровоснабжение мозга, помогая бороться с сезонной заторможенностью.Как пить достаточно, если совсем не хочетсяТеплая вода. Холодная вода зимой не лучшее решение. Пейте чистую теплую воду (35-40°C), возможно, с ломтиком лимона, имбиря или мяты. Это согревает и комфортно для пищеварения.Установите ритуал. Поставьте на рабочий стол красивую термокружку с теплой водой или травяным чаем (ромашка, календула, мята, шиповник, иван-чай). Цель — не выпить 2 литра за раз, а делать по несколько глотков каждые 15-20 минут.«Ешьте» воду. Налегайте на зимние источники жидкости: супы (особенно овощные бульоны), тушеные овощи (кабачки, капуста), фрукты (апельсины, мандарины). Овсяная каша на завтрак также вносит вклад в водный баланс. Да, это не даст прямого источника воды, но будет хорошим дополнением к общей норме.Технологии в помощь. Используйте приложения-напоминалки о воде или функционал умных часов. Они не дадут забыть о главном.Выпивайте по 1 стакану теплой воды за 30 минут до приема пищи и через час после. А еще — за полчаса до выхода на улицу и сразу после возвращения. Это поможет организму легче адаптироваться к перепадам температур.«Зимняя гидратация — осознанная забота о здоровом теле. Прислушайтесь к себе, начните с малого, и ваше тело ответит вам энергией, сияющей кожей и отличным самочувствием даже в самый промозглый день», — заключает Юлия.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки