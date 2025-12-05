Врач предупредила о последствиях привычки лежать после еды

После приема пищи некоторые замечают желание прилечь, но эта привычка может серьезно навредить пищеварению. Самая распространенная проблема, которая возникает в положении лежа после еды, — это гастроэзофагеальный рефлюкс. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.«Между пищеводом и желудком находится нижний пищеводный сфинктер — мышечное кольцо, которое действует как «клапан». Он пропускает пищу в желудок и предотвращает ее обратный выход. В положении лежа желудок располагается горизонтально, и давление на этот «клапан» увеличивается. В результате сфинктер может смыкаться неплотно, и содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Постоянные рефлюксы повреждают слизистую и могут привести к серьезному заболеванию — ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни)», — предупредила она в беседе с «Газетой.Ru».В результате пищеварение замедляется и может быть нарушено: пища задерживается в желудке и вызывает вздутие и тяжесть. По словам специалиста, это также влияет на метаболизм, уровень сахара и восстановление, если прием пищи был позднее, чем за 3–4 часа до отхода ко сну.Чтобы избежать этих и других проблем, Гостроус советует совершать недолгие прогулки сразу после приема пищи, не принимать горизонтальное положение ранее чем 1,5–2 часа после еды и не ложиться спать сразу после еды.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки