Врач предупредила о последствиях привычки лежать после еды
«Между пищеводом и желудком находится нижний пищеводный сфинктер — мышечное кольцо, которое действует как «клапан». Он пропускает пищу в желудок и предотвращает ее обратный выход. В положении лежа желудок располагается горизонтально, и давление на этот «клапан» увеличивается. В результате сфинктер может смыкаться неплотно, и содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Постоянные рефлюксы повреждают слизистую и могут привести к серьезному заболеванию — ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни)», — предупредила она в беседе с «Газетой.Ru».
В результате пищеварение замедляется и может быть нарушено: пища задерживается в желудке и вызывает вздутие и тяжесть. По словам специалиста, это также влияет на метаболизм, уровень сахара и восстановление, если прием пищи был позднее, чем за 3–4 часа до отхода ко сну.
Чтобы избежать этих и других проблем, Гостроус советует совершать недолгие прогулки сразу после приема пищи, не принимать горизонтальное положение ранее чем 1,5–2 часа после еды и не ложиться спать сразу после еды.
