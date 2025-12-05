Врач раскрыл причины дефицита железа в крови

Низкий уровень железа в анализах объясняется множеством не связанных между собой факторов, считают врачи общей практики Манджуша Агарвал и Маниша Арора. Наиболее частые причины дефицита они раскрыли изданию Indian Express.Арора рассказала, что низкий уровень железа в крови может быть вызван плохим усвоением, хроническими инфекциями или внутренним кровотечением. Также причинами дефицита могут быть обильные менструации, беременность, целиакияи воспалительные заболевания кишечника. Врач отметила, что повлиять может даже чрезмерное употребление чая или кофе, так как эти напитки препятствуют усвоению железа.Агарвал добавила, что, учитывая разнообразие причин, подходы к лечению дефицита тоже отличаются. По ее словам, добавки с железом далеко не всегда эффективны, а иногда и вовсе вредны. «Они могут привести к запорам, раздражению желудка или опасно высокому уровню железа, который может повредить сердце и печень», — рассказала врач.Специалисты указали, что, если анализы указывают на недостаток железа, не нужно сразу прибегать к добавкам. Зачастую, если устранить причину дефицита, они вообще не понадобятся. Врачи утверждают, что улучшение здоровья кишечника, лечение инфекции, контроль менструальных нарушений и добавление в рацион продуктов с железом работают эффективнее, чем добавки.

