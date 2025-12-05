Врач рассказала о похожих на простуду симптомах рака

Врач общей практики Азизе Сесай предупредила, что симптомы лимфомы можно спутать с простудой.Сесай рассказала, что один из явных признаков лимфомы — это увеличение лимфатических узлов. При этом она подчеркнула, что в большинстве случаев этот признак указывает не на рак, а на обычное воспаление, как при гриппе или ОРВИ.Другие симптомы лимфомы, по словам Сесай, тоже похожи на простуду. Они включают ночную потливость, температуру, затрудненное глотание или дыхание. Врач указала, что самое важное отличие между этими заболеваниями — это время. Она пояснила, что при простуде симптомы проходят в течение двух недель, если же они сохраняются дольше, это может указывать на более серьезные причины.«Раз в месяц проверяйте состояние лимфатических узлов на шее, за ушами, под подбородком и в подмышечных впадинах. Так вы будете точно знать их нормальный размер и сумеете вовремя понять, если они станут больше», — дала совет Сесай.

