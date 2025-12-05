Названо предельно допустимое содержание сахара в любом продукте

Чтобы сохранить здоровье, в магазине при выборе продуктов необходимо руководствоваться всего одним правилом, заявил диетолог Эдвин Фернандес Крус.По словам Круса, при выборе продуктов человек должен обращать внимание на количество сахара в их составе. Предельно допустимой нормой, которая касается любой еды, он назвал не более 10 процентов.«Когда мы видим, что на сто граммов продукта приходится десять процентов сахара, то есть десять граммов, нам следует задуматься», — подчеркнул доктор.Он утверждает, что организм хоть и предназначен для переработки сахара, но в магазине многие продукты содержат такое его количество, которое усвоить невозможно. Если у человека при этом практически отсутствует в ежедневном меню клетчатка, то он находится в еще большей опасности, поскольку у таких людей сахар всасывается значительно быстрее, предупредил Крус.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки