Психолог назвала способ отучиться сидеть в телефоне за рулем

Автомобилисты часто отвлекаются на телефон за рулем, и, как объяснила нейропсихолог Светлана Пуля , это связано не с легкомыслием, а с особенностями работы мозга.Увидев уведомление, человек получает выброс дофамина еще до того, как узнает содержание сообщения — мозг реагирует на «ожидание награды». Привычка проверять смартфон формируется по тому же принципу, что и зависимость: устройство постоянно подает сигналы, и устоять перед ними, особенно за рулем, бывает почти невозможно. Штрафы тоже не помогают — в момент соблазна рациональная часть мозга просто «не включается».Специалист подчеркнула, что эффективно разорвать цикл может только одно — убрать телефон из поля зрения: положить в сумку, бардачок или на заднее сиденье, а также полностью отключить уведомления. Если мозг «не видит» гаджет, дофаминовая система не запускается. Дополнительно можно переключать внимание на безопасные источники удовольствия: музыку, подкасты, аудиокниги или разговор с пассажиром.Пуля советует переучивать себя, меняя привычную связку «триггер — действие — награда»: если раньше скука в пробке тянула к телефону, то теперь ее можно заменять включением любимого трека. Импульсивным людям помогает техника пяти секунд — короткая пауза дает шанс логическому мышлению вмешаться и остановить опасное поведение.По словам нейропсихолога, за телефонной зависимостью часто стоят тревога, скука или желание избежать эмоций. В длительных поездках лучше заранее планировать остановки для проверки сообщений, использовать голосовое управление и даже включить автоответчик.Она подчеркнула, что эта зависимость формируется не по вине человека — устройства специально создаются так, чтобы запускать дофаминовую систему. Но изменить ситуацию вполне реально: дело не в силе воли, а в изменении окружения и собственных привычек.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки