Исследование показало, что кимчи воздействует на ключевые части иммунной системы

Кимчи едят в Корее уже много веков. Однако это острое блюдо из квашеной капусты недавно приобрело популярность и в других частях света не только благодаря своему восхитительному вкусу, но и благодаря своей способности положительно влиять на тысячи важных микробов, живущих в нашем кишечнике, а также на наше общее здоровье.Недавнее исследование показывает, что кимчи также может помочь поддержать иммунную систему.В исследовании, проводившемся в течение 12 недель, приняли участие 13 взрослых с избыточным весом. Участники были случайным образом распределены на три группы. Одна группа получала плацебо, а две другие – два разных вида порошка кимчи (сублимированное кимчи в капсулах).Первый тип порошка кимчи ферментировался естественным образом с использованием микроорганизмов, уже присутствующих в окружающей среде. Второй тип ферментировался с помощью специально подобранной бактериальной культуры, а не с использованием природных микроорганизмов. Количество порошка кимчи, которое участники получали ежедневно, было примерно эквивалентно 30 граммам свежего кимчи.Образцы крови брались до и после исследования и анализировались с помощью метода, который показывает активность каждой иммунной клетки, а не выдаёт общее среднее значение. Это даёт детальное представление о реакции иммунной системы.Исследование показало, что кимчи целенаправленно воздействует на иммунную систему. Оно повышает активность антигенпрезентирующих клеток (АПК). Это иммунные клетки, которые поглощают патогены, перерабатывают их и представляют их фрагменты на своей поверхности, чтобы Т-хелперы организма (координирующие общий иммунный ответ) знали, что нужно начать борьбу с этими специфическими патогенами.Кимчи также повысил активность определенных генов, которые действуют как переключатели, помогая иммунным клеткам посылать более четкие сигналы Т-клеткам.Также наблюдались генетические изменения в Т-хелперах, которые заставляли их быстрее реагировать на всё, что вызывает иммунный ответ. Поскольку Т-хелперы координируют иммунные реакции, эти изменения означают, что они лучше подготовлены к тому, чтобы помогать другим иммунным клеткам эффективно бороться с инфекциями.Большинство других иммунных клеток остались прежними, то есть кимчи воздействовало на Т-хелперные клетки, а не на всю иммунную систему. Поддержание этого баланса важно, поскольку иммунная система должна быть способна эффективно реагировать на инфекции, избегая при этом чрезмерного воспаления, которое может повредить ткани.В целом результаты показывают, что кимчи помогает иммунной системе эффективнее реагировать на угрозы, не вызывая при этом слишком сильного воспаления.Оба вида кимчи давали одинаковый эффект, хотя кимчи на закваске показало несколько более сильный эффект. У тех, кто принимал плацебо, изменений в иммунитете не наблюдалось.Эти результаты указывают на потенциальную пользу для защиты от вирусов, реагирования на вакцины и регулирования воспаления, хотя необходимы дальнейшие исследования.Стоит отметить, что это исследование было небольшим и фокусировалось на изменениях в иммунных клетках, а не на фактических результатах для здоровья. Поэтому мы пока не знаем, поможет ли употребление кимчи таким образом снизить риск инфекций или воспалений в повседневной жизни.Тем не менее, исследование даёт правдоподобное молекулярное объяснение того, как ферментированные продукты могут влиять на иммунную функцию. Это говорит нам больше, чем исследования, основанные лишь на наблюдении за привычками людей.Исследование связывает распространенную ферментированную пищу с измеримым воздействием на иммунные клетки, поддерживая идею о том, что ферментированные продукты можно использовать стратегически для усиления иммунной регуляции и общего иммунного баланса.Кимчи — не единственный ферментированный продукт, который может быть полезен для иммунитета. Другие продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста, мисо и комбуча, содержат живые микробы и метаболиты, которые положительно влияют на микробиом и могут влиять на иммунитет.Некоторые исследования также показали, что ферментированные молочные продукты могут увеличивать количество полезных бактерий в кишечнике и модулировать иммунные реакции, включая активность Т-клеток и антител.Точный эффект ферментированных продуктов будет зависеть от многих факторов, включая присутствующие микробы, метод ферментации и уникальный микробиом кишечника человека.Различные ферментированные продукты также могут оказывать разное действие из-за содержащихся в них микробов. Именно поэтому включение в рацион различных ферментированных продуктов может быть полезнее, чем использование только одного вида.Не существует общепринятых рекомендаций по количеству ферментированных продуктов, которые можно употреблять. В этом исследовании участники потребляли эквивалент 30 граммов кимчи в день — количество, приемлемое для большинства людей.Хотя исследования еще продолжаются, включение в рацион разнообразных ферментированных продуктов — это простой и приятный способ изучить потенциальную пользу для кишечника и иммунной системы.

