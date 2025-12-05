У людей с диабетом значительно выше риск внезапной сердечной смерти

Согласно новому исследованию, диабет может буквально останавливать сердце. В статье, опубликованной в European Heart Journal, исследователи пишут, что у людей с диабетом 1-го или 2-го типа значительно выше риск внезапной сердечной смерти, которая наступает, когда сердце перестает биться.Результаты показывают, что у них также в среднем более короткая продолжительность жизни, что отчасти связано с внезапной сердечной смертью.«Мы обнаружили, что внезапная сердечная смерть чаще встречается у людей с диабетом во всех возрастных группах, и что внезапная сердечная смерть оказывает существенное влияние на сокращение продолжительности жизни у людей с диабетом», — говорит ведущий автор исследования Тобиас Скьельбред из университетской больницы Копенгагена в Дании.В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья всего населения Дании в 2010 году. В том году в стране произошло более 54 000 смертей, в том числе около 6900 случаев внезапной сердечной смерти.Результаты показывают, что у людей с диабетом 2 типа вероятность умереть от внезапной остановки сердца в 6,5 раз выше, а у людей с диабетом 1 типа — в 3,7 раза выше, чем у людей без этого заболевания.По словам исследователей, наибольшему риску подвержены молодые люди с диабетом. У людей моложе 50 лет риск внезапной сердечной смерти в семь раз выше.«Самые высокие показатели внезапной сердечной смерти наблюдались в возрастной группе от 30 до 40 лет среди лиц с диабетом 1 типа (22,7), а также в возрастной группе от 40 до 50 лет среди лиц с диабетом 2 типа (6,0)», — отметил Танно Хан из Амстердамского университета в Нидерландах.Результаты показывают, что повышенный риск остановки сердца негативно сказывается на продолжительности жизни людей с диабетом.Исследователи установили, что средняя продолжительность жизни людей с диабетом 1 типа сократилась более чем на 14 лет, а людей с диабетом 2 типа — почти на 8 лет.Внезапная сердечная смерть стала причиной потери 3,4 лет жизни среди людей с диабетом 1 типа и 2,7 лет жизни среди людей с диабетом 2 типа.По словам Скьелбреда, диабет может повышать риск внезапной сердечной смерти несколькими способами. Это состояние увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений сердечного ритма из-за высокого уровня сахара в крови и повреждения нервов.«Это наблюдательное исследование, а это значит, что мы видим связь между диабетом и внезапной сердечной смертью, но не можем доказать, что одно является причиной другого», — сказал Скьелбред. «Внезапную сердечную смерть сложно предсказать и предотвратить, но эти результаты подтверждают важность взаимодействия людей с диабетом с лечащими врачами для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний».По словам Скьелбреда, новейшие препараты для лечения диабета, такие как ингибиторы SGLT2 и препараты GLP-1, могли бы снизить этот риск в последние годы, помогая людям лучше контролировать уровень сахара в крови.Скелбред отметил, что людям с высоким риском внезапной сердечной смерти можно установить имплант, который с помощью электрошока перезапустит или восстановит регулярный ритм сердца. В будущих исследованиях может быть изучено, каким людям с диабетом может быть полезен такой имплант или другие стратегии профилактики сердечных заболеваний.По словам Тана, людям с диабетом также могут быть полезны умные часы, которые могут обнаружить внезапную остановку сердца и вызвать 911 от имени человека, потерявшего сознание.«Такие решения могут быть особенно актуальны для пациентов с диабетом 1 типа, поскольку доля случаев внезапной остановки сердца, оставшихся незамеченными, у этих пациентов выше, чем в общей популяции», — написал Тан.

