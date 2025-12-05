Доктор Нортон рассказала, в каком часу ужинать в зимнее время
Врач, доцент кафедры спортивного питания и физических упражнений в Университете Лимерика Кэтрин Нортон считает, что зимой нужно изменить свои пищевые привычки.
Так, специалист советует начать ужинать в более ранние часы. Это поможет поддержать стабильную работу внутреннего циркадного ритма. Он отвечает за работу пищеварения и метаболизм.
Поэтому эксперт советует заканчивать ужин в промежуток времени между 17:30 и 19:00.
Соблюдение этого простого правила поможет сохранить не только формы, но и оставаться здоровым и активным, уверена Нортон.
