Доктор Нортон рассказала, в каком часу ужинать в зимнее время

С наступлением зимнего времени стоит пересмотреть свои пищевые привычки, советует доцент кафедры спортивного питания и физических упражнений в Университете Лимерика Кэтрин Нортон. В частности, необходимо сдвинуть время ужина.Врач, доцент кафедры спортивного питания и физических упражнений в Университете Лимерика Кэтрин Нортон считает, что зимой нужно изменить свои пищевые привычки.Так, специалист советует начать ужинать в более ранние часы. Это поможет поддержать стабильную работу внутреннего циркадного ритма. Он отвечает за работу пищеварения и метаболизм.Поэтому эксперт советует заканчивать ужин в промежуток времени между 17:30 и 19:00.Соблюдение этого простого правила поможет сохранить не только формы, но и оставаться здоровым и активным, уверена Нортон.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки