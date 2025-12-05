Neurology: плохое здоровье почек может влиять на риск развития деменции

Согласно новому исследованию, здоровье мозга может быть связано с работой почек. Исследователи пишут в статье, опубликованной в журнале Neurology, что у людей с нарушенной функцией почек в крови повышен уровень белков, связанных с болезнью Альцгеймера.«Наше исследование показало, что когда почки не функционируют должным образом, в крови может наблюдаться более высокий уровень биомаркеров болезни Альцгеймера», — объясняет ведущий автор исследования Франческа Гаспарини из Каролинского института в Стокгольме, Швеция.«Хотя мы не обнаружили, что снижение функции почек увеличивает риск развития деменции, мы обнаружили, что нарушение функции почек может ускорить её развитие у людей с более высоким уровнем биомаркеров», — сказала Гаспарини. «Это подчёркивает необходимость для врачей учитывать функцию почек при интерпретации результатов определения биомаркеров болезни Альцгеймера в крови».Почки помогают здоровью человека, выводя из крови отходы и токсины, которые затем выводятся с мочой, сообщили исследователи в своих справочных записках.В ходе исследования ученые наблюдали за почти 2300 людьми, средний возраст которых составил 72 года. Ни у одного из них на момент начала исследования не было деменции.В течение восьмилетнего периода наблюдения в среднем у 221 человека со здоровыми почками и у 141 человека с нарушенной функцией почек была диагностирована деменция.Результаты показали, что снижение функции почек было связано с повышением уровня в крови:Тау-белки, которые образуют токсичные скопления в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.Фрагменты белков легкой цепи нейрофиламентов (NfL), которые высвобождаются из поврежденных или умирающих клеток мозга.Глиальные фибриллярные кислые белки (GFAP), которые вырабатываются клетками, восстанавливающими и защищающими нейроны головного и спинного мозга.Исследователи заявили, что плохая функция почек не связана с повышенным риском развития деменции после того, как они учли другие факторы риска.Однако исследователи обнаружили, что у людей с почечной недостаточностью и повышенным уровнем белков NfL риск развития деменции был почти в два раза выше, чем у людей со здоровыми почками и высоким уровнем белков NfL.По словам Гаспарини, это говорит о том, что здоровье почек может влиять на сроки наступления деменции, поскольку здоровые почки защищают мозг, отфильтровывая токсичные отходы.У этих пациентов деменция, скорее всего, все равно разовьется, но позже, чем у пациентов с нарушением функции почек.«При изучении этих биомаркеров у пожилых людей наблюдение за здоровьем почек может быть важнее, чем может показаться», — сказал Гаспарини. «Мониторинг состояния почек может помочь врачам лучше интерпретировать эти биомаркеры и выявлять тех, кто может находиться в группе риска по более быстрому прогрессированию заболевания».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки