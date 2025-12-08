Безопасно ли готовить еду на сливочном масле: объяснил врач Кутушов

Жарка на сливочном масле допустима, однако в этом случае необходимо придерживаться некоторых правил, сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов.Токсиколог Кутушов объяснил в беседе с «АиФ», безопасно ли готовить еду на сливочном масле. Вот мнение эксперта: это достаточно безопасно, если человек жарит продукты на таком масле правильно.Специалист предупредил, что если технология жарки нарушается, то готовое блюдо может оказаться для человеческого организма фактически канцерогенным.«У сливочного масла одна из самых низких температур дымления, поэтому жарить на нем можно, но только те продукты, которые не требуют высоких температур. Как только масло перегревается и начинает дымить, в нем начинают вырабатываться канцерогены», - проинформировал Кутушов.Врач посоветовал в процессе готовки, греть сливочное масло на маленьком огне, использовать его в небольшом количестве и обязательно выливать, если масло приобретает коричневый цвет.По мнению Кутушова, жарить еду предпочтительнее все же на растительном масле.

