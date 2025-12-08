CN: несоленый арахис может помочь улучшить память и сосудистую функцию мозга

Новое исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, свидетельствует о том, что регулярное употребление несолёного арахиса, обжаренного в кожуре, может улучшить работу сосудов головного мозга и память у пожилых людей. Исследование показывает, что употребление умеренного количества арахиса в день улучшает кровоснабжение определённых участков мозга и способствует запоминанию вербальной информации.С возрастом сосудистая система мозга часто претерпевает изменения, которые могут снижать эффективность кровотока. Это снижение мозгового кровотока является известным физиологическим маркером, связанным со снижением когнитивных функций и нейродегенеративными заболеваниями, такими как деменция.Поскольку доставка кислорода и питательных веществ жизненно важна для поддержания здоровья нейронов, исследователи сосредоточились на выявлении изменяемых факторов образа жизни, которые могут поддерживать функцию сосудов. Диета считается важным фактором в этом отношении.Хотя арахис с ботанической точки зрения относится к бобовым, а не к орехам, он имеет схожий пищевой профиль. Он богат белком, ненасыщенными жирными кислотами и клетчаткой. Исследователи под руководством Питера Дж. Йориса и Люсии Керкхоф инициировали это исследование, чтобы выяснить, может ли арахис обладать нейропротекторными свойствами, аналогичными тем, которые наблюдаются у орехов.Основной причиной проведения исследования стало высокое содержание L-аргинина в арахисе. L-аргинин — это аминокислота, которая служит предшественником синтеза оксида азота, молекулы, необходимой для расслабления кровеносных сосудов и регуляции кровотока.Кроме того, исследование было сосредоточено на арахисе, обжаренном в кожуре, поскольку кожура арахиса богата биологически активными соединениями, включая полифенолы, такие как ресвератрол, которые обладают антиоксидантными свойствами, что может дополнительно поддерживать здоровье сосудов.«Число людей, страдающих от возрастного снижения когнитивных функций или имеющих диагноз деменции, стремительно растёт. В настоящее время деменция занимает седьмое место среди основных причин смерти во всём мире, по данным Всемирной организации здравоохранения», — сказал Питер Дж. Йорис из Института питания и трансляционных исследований метаболизма (NUTRIM) Маастрихтского университета. «Как исследователи, изучающие питание и здоровье мозга, мы очень заинтересованы в том, как потребляемая нами пища может способствовать здоровому старению. Арахис широко употребляется в пищу, доступен по цене и богат питательными веществами, однако о его специфическом влиянии на мозг известно относительно мало».Предыдущие исследования нашей группы показали, что смесь орехов может улучшить память и кровообращение в мозге у пожилых людей. Адекватное кровообращение в мозге важно для доставки кислорода и питательных веществ к его клеткам. Без достаточного количества кислорода и питательных веществ мозг с высокой метаболической активностью не может нормально функционировать, что может нарушить такие ключевые функции, как память.«В этом исследовании мы стремились определить, оказывает ли арахис, который с ботанической точки зрения классифицируется как бобовое растение, а не орех, также благотворное влияние на здоровье мозга», — пояснил Йорис.Чтобы проверить влияние потребления арахиса, исследователи разработали рандомизированное, простое слепое, контролируемое перекрёстное исследование. Этот дизайн исследования позволил каждому участнику выступать в качестве своего собственного контроля, что снизило вариабельность, вызванную индивидуальными различиями.Исследовательская группа отобрала 31 здорового пожилого человека в возрасте от 60 до 75 лет. Среди участников были мужчины и женщины с индексом массы тела от 20 до 35 кг/м?. Участники исключались из исследования, если у них в анамнезе были сердечно-сосудистые заболевания, диабет, аллергия на арахис или они курили.Исследование состояло из двух периодов по 16 недель, разделенных восьминедельной фазой вымывания. В течение периода вмешательства участники ежедневно потребляли 60 граммов несоленого арахиса, обжаренного в кожуре. Эта порция примерно эквивалентна двум порциям или двум горстям.Арахис и употреблялся в пищу вместе с кожурой. Участникам было поручено включить арахис в свой обычный рацион, но не разрешалось его нагревать или измельчать, так как это могло изменить его питательные свойства. В течение контрольного периода участники воздерживались от арахиса и других продуктов на основе орехов, чтобы обеспечить чёткость сравнения.Основным измерением в исследовании был мозговой кровоток, оцениваемый с помощью неинвазивного метода визуализации, называемого магнитно-резонансной томографией с псевдонепрерывной маркировкой спина артерий. Этот передовой метод позволяет исследователям количественно оценить количество крови, достигающей мозговой ткани, без использования радиации или контрастных веществ.Вторичные результаты включали когнитивные функции, которые оценивались с помощью автоматизированной батареи Кембриджских нейропсихологических тестов – серии компьютерных тестов, предназначенных для измерения памяти, скорости психомоторных реакций и исполнительных функций. Исследователи также измеряли артериальное давление и собирали данные о рационе питания с помощью опросников по частоте приема пищи.Результаты визуализации выявили статистически значимое улучшение сосудистой реактивности головного мозга после применения арахиса. Общий мозговой кровоток увеличился на 3,6% по сравнению с контрольным периодом.При анализе серого вещества, содержащего тела нейронов мозга, увеличение кровотока составило 4,5%. Исследователи также наблюдали региональные улучшения. Кровоток увеличился на 6,6% в лобных долях и на 4,9% в височных долях. Эти области мозга тесно связаны с обработкой воспоминаний, языком и исполнительными функциями.«Мы были заинтригованы, увидев улучшения не только в отдельных областях мозга, но и на уровне всего мозга», — рассказал Йорис. «Это указывает на более обширное воздействие на сосудистую функцию мозга, чем то, что мы наблюдали в предыдущих исследованиях».Параллельно с физиологическими изменениями исследователи выявили улучшение когнитивных функций. У участников наблюдалось увеличение вербальной памяти на 5,8%. Это было измерено с помощью задания на отсроченное припоминание, в котором участникам предлагалось назвать слова, которые они видели в списке двадцать минут назад. Те, кто ел арахис, смогли правильно распознать больше слов, чем в контрольный период.«Наши результаты показывают, что ежедневное употребление несолёного арахиса, обжаренного в кожуре, может поддерживать здоровье мозга в пожилом возрасте», — сказал Йорис. «Через 16 недель у участников наблюдалось улучшение мозгового кровообращения и памяти».Несмотря на улучшение памяти, исследование не выявило существенных изменений в исполнительных функциях или скорости психомоторных реакций. В одном из тестов на многозадачность наблюдалось небольшое увеличение задержки реакции, что, по мнению авторов, может быть следствием компромисса, когда участники отдавали предпочтение точности, а не скорости, хотя этот конкретный вывод требует дальнейшей проверки.Помимо здоровья мозга, вмешательство, по-видимому, положительно сказалось на показателях сердечно-сосудистой системы. Систолическое артериальное давление, верхний показатель при измерении артериального давления, снизилось в среднем на 5 мм рт. ст. во время употребления арахиса. Пульсовое давление, представляющее собой разницу между систолическим и диастолическим артериальным давлением, снизилось на 4 мм рт. ст. Это снижение актуально для пожилых людей, поскольку повышенное артериальное давление является фактором риска как сердечно-сосудистых заболеваний, так и когнитивных нарушений.Анализ рациона питания подтвердил, что во время употребления арахиса участники потребляли больше общего количества жиров, мононенасыщенных жирных кислот и клетчатки, тогда как потребление углеводов было ниже.Несмотря на добавление примерно 340 калорий в день за счёт арахиса, масса тела в целом оставалась стабильной у всех участников исследования, хотя наблюдался небольшой эффект взаимодействия, зависящий от порядка прохождения участниками интервенционной и контрольной фаз. Это позволяет предположить, что участники, возможно, естественным образом корректировали потребление других продуктов, чтобы компенсировать добавление арахиса.Исследование имеет ряд ограничений, которые дают контекст для полученных результатов. В связи с характером диетического вмешательства не представлялось возможным скрыть от участников факт употребления ими арахиса. Это знание потенциально могло повлиять на их поведение или данные, сообщаемые ими самими, хотя исследователи, анализировавшие данные МРТ и когнитивные функции, не знали об условиях лечения.Кроме того, хотя результаты показывают чёткую связь между потреблением арахиса и улучшением сосудистой функции, конкретный биологический механизм этого эффекта ещё не полностью изучен. Пока неизвестно, обусловлен ли этот эффект в первую очередь L-аргинином, фенольными соединениями в кожуре, жирно-кислотным составом или синергетическим сочетанием этих питательных веществ.Исследование финансировалось Фондом Института арахиса (Peanut Institute Foundation). Авторы заявляют, что финансирующая организация не имела никакого влияния на дизайн исследования, сбор и анализ данных, а также на решение о публикации результатов. Авторы заявили об отсутствии конфликта интересов.В будущем планируется изучить, обладают ли различные формы арахисовых продуктов схожими полезными свойствами. Исследователи также намерены изучить зависимость между дозой и реакцией, чтобы определить, могут ли меньшие количества арахиса дать сопоставимые результаты.«Мы хотели бы изучить, оказывают ли различные арахисовые продукты, такие как арахисовое масло, схожие эффекты», — сказал Йорис. «Кроме того, мы стремимся выяснить, какие компоненты арахиса могут обусловливать наблюдаемые положительные эффекты. С этой целью мы сейчас проводим исследование, оценивающее влияние белка на те же результаты, учитывая, что арахис богат белком. Важным моментом является то, что арахис был несоленым и обжаренным в кожуре. В кожуре содержится множество антиоксидантов и клетчатки, которые могут способствовать благотворному эффекту».

