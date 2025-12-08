Кетодиета способна активировать кровоток мозга и улучшать когнитивные функции

Кетогенный рацион, предусматривающий преобладание жиров в рационе, может поддерживать функционал мозга у людей старше 50 лет. Исследовательской группой проанализировано состояние 11 добровольцев, сменивших привычное меню на кетодиету, и получены данные об улучшении мозгового кровотока и состояния нейронов.Условия исследования предполагали переход участников на режим, когда более 70% суточных калорий составляли жиры, зато объём углеводов был резко ограничен. Через 20 дней наблюдений специалистами с помощью инструментальных замеров уже фиксировалось увеличение мозгового кровотока в среднем на 22%.Выяснилось, что состояние кетоза способствует более активной поддержке и восстановлению нервных клеток. Что важно для людей с высокими рисками когнитивного снижения. Авторы акцентируют: это пока предварительные результаты на небольшой выборке, и требуются более широкие исследования.К тому же, это своеобразное питание, и на него могут быть индивидуальные реакции организма. В любом случае, при резкой смене алгоритма рациона следует посоветоваться с лечащим врачом.

