Кетодиета способна активировать кровоток мозга и улучшать когнитивные функции
Условия исследования предполагали переход участников на режим, когда более 70% суточных калорий составляли жиры, зато объём углеводов был резко ограничен. Через 20 дней наблюдений специалистами с помощью инструментальных замеров уже фиксировалось увеличение мозгового кровотока в среднем на 22%.
Выяснилось, что состояние кетоза способствует более активной поддержке и восстановлению нервных клеток. Что важно для людей с высокими рисками когнитивного снижения. Авторы акцентируют: это пока предварительные результаты на небольшой выборке, и требуются более широкие исследования.
К тому же, это своеобразное питание, и на него могут быть индивидуальные реакции организма. В любом случае, при резкой смене алгоритма рациона следует посоветоваться с лечащим врачом.
