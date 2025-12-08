Диетолог посоветовал добавить в новогодние блюда один доступный продукт

Диетолог Дюрваль Рибас Фильо заявил, что если в новогодние блюда добавить один доступный продукт, то можно укрепить здоровье.Фильо посоветовал разнообразить праздничные блюда с помощью грецких орехов. Они хорошо сочетаются с салатами, рисом и пастой. Также в них содержатся омега-3 жирные кислоты, белок, клетчатка, антиоксиданты и минералы, отметил врач.«Регулярное употребление грецких орехов способствует снижению уровня вредного холестерина, повышению чувствительности к инсулину и улучшению работы мозга. Они также усиливают чувство сытости, что делает их незаменимыми помощниками для тех, кто стремится контролировать вес», — рассказал доктор.Он также добавил, что грецкие орехи положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы и уменьшают воспаление в организме.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки