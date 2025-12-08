Ортодонт предостерегла от использования домашних капп от бруксизма

Домашние каппы от бруксизма, которые активно продаются на маркетплейсах, не способны устранить проблему ночного скрежета зубами. Об этом рассказала ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова.По словам специалиста, подобные изделия обычно изготавливаются из мягкого медицинского силикона. Покупателю предлагают на 15–20 секунд опустить каппу в горячую воду, а затем прижать к зубам, чтобы она приобрела нужную форму. Однако, как отмечает Барагунова, ожидать заметного эффекта от таких накладок не стоит.«Важно понимать, что мягкие бытовые каппы не лечат бруксизм. Они не устраняют причины ночного напряжения, не защищают сустав и почти не влияют на работу жевательных мышц. Да, каппа может слегка уменьшить стираемость зубов, действуя как барьер, но проблему она не решает. Скрежет продолжается, а нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав не снижается», — подчеркнула ортодонт.Специалист также отметила психологический аспект. По ее словам, человек, купивший такую каппу, нередко считает вопрос лечения закрытым. Возникает ложное ощущение безопасности, будто ситуация под контролем, хотя основные риски бруксизма при этом остаются.Если пациент использует домашнюю каппу в качестве временной меры в ожидании консультации специалиста, такой подход допустим, отмечает врач. Однако в предлечебный период целесообразно дополнительно снизить потребление кофеина, поддерживать гигиену сна, а также применять техники самомассажа жевательных мышц. Эти меры могут способствовать уменьшению мышечного гипертонуса и частично снизить выраженность ночной парафункциональной активности.Барагунова пояснила, что эффективная терапия зависит от причины возникновения бруксизма, и врач может применять разные методы. Например, физиотерапия. Процедуры снимают спазм жевательных мышц, улучшают кровоток и уменьшают болевые ощущения. Это могут быть электрофорез, магнитотерапия, массаж мышц лица и шеи.Стресс также один из ключевых факторов. Пациентам рекомендуют дыхательные практики, медитации, легкие физические упражнения и при необходимости работу с психологом. Если проблема связана с неправильным положением зубов, требуется ортодонтическое лечение. У части пациентов бруксизм обусловлен нарушением работы височно-нижнечелюстного сустава. В таких случаях лечение направлено на его стабилизацию и уменьшение перегрузки.«Оптимальное решение — обратиться к специалисту, пройти диагностику и выявить причину бруксизма», — подвела итог Барагунова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки