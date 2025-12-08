Врач Попов назвал боли в животе и метеоризм признаками инфаркта

Пациенты с инфарктом могут испытывать симптомы, которые не характерны для сердечных заболеваний. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Сергей Попов.По его словам, среди нетипичных признаков инфаркта могут быть тошнота, рвота и нарушения ритма сердца, не сопровождающиеся болями. В таких случаях человек может ощущать перекатывания за грудиной, уточнил врач.«Появляются абсолютно нетипичные для инфаркта жалобы: боли в животе, вздутие, метеоризмы, отрыжка», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Эльвира Хачирова 26 ноября рассказала, что прибегать к крупным физическим нагрузкам без предварительной подготовки нельзя, так как это может оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. По словам эксперта, постепенное увеличение нагрузки позволяет сердцу, мышцам, суставам, другим органам и системам организма укрепиться и подготовиться к нагрузкам, в то время как резкое повышение уровня нагрузки повышает риск переутомления, травм и заболеваний.

